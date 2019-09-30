Запрет курения на балконах прокомментировали в МЧС Удмуртии

Новые правила пожарной безопасности прокомментировали в ГУ МЧС России по Удмуртии. Ранее сообщалось, что на балконах запретят курить и жарить шашлыки.

«Здесь речь идет о соблюдении правил пожарной безопасности. Прямого запрета на курение в законе нет, есть запрет на использование открытого огня. Но если из-за сигареты или приготовления пищи на балконе будет причинен ущерб, будет ответственность вплоть до уголовной»,— отметил представитель МЧС Удмуртии Олег Демин.

При пожаре сумма административного штрафа составит до 5 тыс. руб. Если сумма ущерба превысит 250 тыс. руб., то за это предусмотрена уголовная ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года. За соблюдением закона об использования табачного дыма, помимо МЧС, следят полиция и Роспотребнадзор.