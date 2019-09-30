«МРСК Центра и Приволжья» оштрафовано на 600 тыс. рублей за нарушение сроков работы

Арбитражный суд Волго-Вятского округа поддержал решение нижегородского УФАС о назначении ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 600 тыс. руб. штрафа за нарушение сроков технологического присоединения жилого дома к сетям. Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, работы были выполнены на пять месяцев позже оговоренного срока.

Как сообщается в картотеке дел суда, заявителем по делу является гражданин – член садового некоммерческого товарищества (СНТ) в Дальнеконстантиновском районе, который обратился «МРСК Центра и Приволжья» для подключения жилого дома к сетям в индивидуальном порядке. При рассмотрении дела в первой инстанции компания настаивала, что гражданин не имел права подавать соответствующую заявку. Однако «МРСК Центра и Приволжья» и заявителем был заключен договор на присоединение к сетям, в котором были прописаны сроки выполнения работ. В связи с этим решение УФАС о назначении штрафа признано законным. Такое постановление было оставлено без изменений в апелляционной и кассационной инстанциях.

Анастасия Еремина