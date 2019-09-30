Самым популярным местом для отдыха у жителей Удмуртии стала Турция

Турция стала самым популярным местом для отдыха у жителей Удмуртии в 2018 году. Ее посетили более 21 тыс. граждан республики или 58% от числа туристов, отправленных за границу, сообщает Удмуртстат. В целом зарубежные страны предпочли почти две трети туристов. По сравнению с 2017 годом их число выросло почти на четверть.

«Далее по посещаемости следуют Таиланд, где побывали 6% туристов, ОАЭ — 5%, Тунис — 4%. Для путешествия по России услугами турфирм воспользовались 21,6 тыс. туристов. Из них 37% выбрали туры в Краснодарский край, по 13% — в Удмуртию и Санкт-Петербург, по 9% — в Крым и Татарстан, 5% — в Москву»,— говорится в сообщении.

В 2018 году в Удмуртии работали 207 турфирм. Они продали за год 22,6 тыс. турпакетов и обслужили более 58 тыс. человек, что на 15% больше, чем в 2017 году. Турфирмы других регионов отправили в Удмуртию 4,5 тыс. туристов. Из них 36% прибыли из Пермского края, 19% — из Кировской области, 16% — из Татарстана, 13% — из Башкирии.

Цены в сфере туризма в 2018 году выросли на 5,4%. Средняя стоимость поездки по России на одного туриста составила 16,7 тыс. руб., по другим странам — 42,1 тыс. руб.