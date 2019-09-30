В Невинномысске троих наркоторговцев осудили на сроки в колонии строгого режима

Невинномысский городской суд признал трех местных жителей виновными в сбыте наркотиков на территории города (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Их приговорили к колонии строгого режима на срок от шести до 10,5 лет.

Суд установил, что подсудимые размещали наркотики в тайниках-закладках и пытались продать через интернет. Довести сделку до конца им не удалось, так как их задержали полицейские и изъяли вещества из оборота.

Дарья Голякова