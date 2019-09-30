Андрей Травников потребовал соблюдения качества при строительстве домов для переселенцев из аварийного жилого фонда

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов представил правительству региона доклад о реализации региональной адресной программы по переселению граждан и ликвидации аварийного жилищного фонда.



В рамках нацпроекта «Жилье и комфортная городская среда», в которую входит региональная адресная программа, объем расселяемого аварийного жилья превысит на 30% объем признаваемого аварийным к концу 2023 года. В настоящий момент в Новосибирской области признаны аварийными 802 многоквартирных дома.

Как отметил Андрей Травников, Новосибирская область уже приступила к поэтапному расселению аварийных домов в различных муниципальных образованиях региона. В 2019 году в региональной программе принимают участие девять муниципальных образований. В настоящее время построены жилые дома в городе Чулыме и Бажинском сельсовете Маслянинского района, ведется строительство домов в городах Искитим, Куйбышев, Черепаново. В Новосибирске, Тогучине, в Сузунском и Ордынском районах проводятся подготовительные работы, оформление земельных участков, конкурсные процедуры. Фактическое переселение граждан на указанных территориях запланировано на 2020 год.

По состоянию на начало октября 2019 года расселено 1,2 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, что составляет 77% от планируемого объема 2019 года. Приобретение благоустроенных жилых помещений ведется в новых многоквартирных домах.

Всего до 2024 года область на расселение аварийного фонда получит из федерального центра почти 4 млрд руб. Планируется переселить из аварийного жилья около 7 тыс. человек, в том числе в рамках федерального проекта в 2019–2024 годах с финансовой поддержкой из федерального бюджета планируется расселение более 5 тыс. граждан, еще около 1,7 тыс. человек будут расселены в Новосибирске по договорам о развитии застроенных территорий. Всего будет расселено 108 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.

Глава региона также поставил задачу перед правительством: уже в этом году на территории сельских муниципальных районов внедрить в практику строительство жилых домов в рамках программ с бюджетным финансированием по утвержденным типовым проектам. Это позволяет исключить проблемы с некачественным проведением строительных работ.