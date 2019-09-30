«Динамо-Казань» в 17-й раз стало чемпионом России по хоккею на траве

«Динамо-Казань» выиграло чемпионат России по хоккею на траве в 17-й раз. В последнем матче сезона казанская команда обыграла «Динамо-Электросталь» из Московской области со счетом 4:3, сообщает пресс-служба Федерации хоккея на траве России.

Спортсмены из Подмосковья заняли итоговое второе место, а бронзовые медали достались екатеринбургской команде «Динамо-Строитель», которая обыграла в матче за третье место «Тану» из Азова со счетом 7:3.

Лучшим игроком сезона стал полузащитник «Динамо-Казань» Николай Янкун. При этом он сказал, что хотел бы, чтобы «молодые ребята показывали более высокий уровень и становились лучшими». Сам сезон, по мнению хоккеиста, выдался очень сложным и не ровным. В самом начале «Динамо-Казань» не смогло взять два кубка: Суперкубок и Кубок России, но «позже команда справилась с ситуацией и нашла свою игру», отметил игрок.

"Ъ-Казань"