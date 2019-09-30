В Краснодаре 74 км дорог отремонтируют в 2020 году

Почти 74 км планируется отремонтировать в 2020 году в краевом центре, еще 79 км — в 2021 году. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Минтранса РФ. В настоящее время департамент транспорта и дорожного хозяйства завершает приемку от подрядчиков объектов, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», проверку на соответствие всем нормативам. Гарантия на отремонтированные дороги составляет четыре года. В этом году отремонтированы 49 дорог общей протяженностью около 65 км.

В предварительном перечне на 2020 и 2021 годы — дороги в центральной части Краснодара, пригородных хуторах и станицах: ст. Елизаветинской, хуторе Ленина, пос. Индустриальном, а также подъезды к садоводческим товариществам. Самые протяженные дороги этапа 2020 года - это участки по улицам им. Гоголя, им. Каляева, Московской, Алма-Атинской, второй Пятилетки, им. Будённого и подъездная дорога к пос. Лазурному.

Елена Рыжкова