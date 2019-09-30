Стартапам помогут привлечь гранты и инвесторов

В Ростове прошла конференция «Южный DemoDay» - мероприятие для знакомства инвесторов с IT-стартапами, посвященное возможностям развития и поддержки инновационных проектов в Ростовской области. Представители региональной власти отметили, что на Дону уже сформирована одна из лучших в России экосистем поддержки инноваций, результаты работы которой однако пока нельзя считать полностью удовлетворительными. Для их улучшения планируется ряд новых шагов — от создания регионального венчурного фонда до строительства промышленного парка высоких технологий.



В нынешнем году Южный IT-парк, входящий в состав АО «Региональная корпорация развития Ростовской области», провел DemoDay второй раз. Проведение мероприятия поддержало правительство региона. Как объяснил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, донские власти ставят перед собой цель снизить отток успешных стартапов из Ростовской области, а также привлечь на территорию региона инновационные проекты из других субъектов федерации. Именно решению этих задач служит формирование в Ростовской области системы поддержки инновационных бизнес-проектов, важным элементом которой является «Южный IT-парк». В настоящее время он уже подтвердил свою эффективность как образовательная и акселерационная площадка для команд, запускающих стартапы. Кроме того, на базе «Южного IT-парка» регулярно проходят различные мероприятия, на которых инновационные предприниматели встречаются с потенциальными инвесторами. Крупнейшее из таких событий - «Южный DemoDay». «Главная цель этого мероприятия — нетворкинг, взаимодействие начинающих и опытных предпринимателей, заключение партнерских соглашений, - объяснил директор „Южного IT-парка“ Евгений Полуянов. - В общей сложности участниками конференции стали более 250 человек, поэтому у представителей стартапов есть возможность широко продемонстрировать здесь потенциал развития своих проектов и, возможно, найти инвестиции».

По словам Виктора Гончарова, с 2014 года, когда был создан „Южный IT-парк“, заявки на акселерацию в нем подали более тысячи стартапов. Из них для прохождения обучения было отобрано 206 команд. «Сейчас более сотни из них продолжают работать на Дону, генерируя оборот около 200 млн рублей в год, а общая сумма привлеченных ими инвестиций превышает 100 млн рублей, - добавил Виктор Гончаров. - Но мы этим результатом недовольны и планируем делать новые шаги в направлении развития экосистемы поддержки стартапов в Ростовской области».

Среди мер, направленных на решение этой задачи первый заместитель губернатора называет налоговые преференции для IT. Кроме того, планируется расширить систему обучения будущих предпринимателей, охватив ей все этапы их образования и становления — от детского сада до создания собственной компании. В числе перспективных проектов, возможность реализации которых сейчас изучается — создание в Ростовской области промышленного парка как площадки для «приземления» IT-стартапов. По словам первого заместителя губернатора, для строительства технопарка рассматривается три площадки: одна из них расположена в на выезде из Ростова в сторону аэропорта «Платов», вторая — на левом берегу Дона рядом со спортивным кластером, центром которого является стадион «Ростов Арена», третья — на территории бывшего аэропорта.

Мировая практика показывает, что один из наиболее эффективных инструментов поддержки инноваций — это венчурные инвестиции. По словам Виктора Гончарова, Ростовская область готова использовать их для стимулирования создания и развития стартапов, а также привлечения инновационных предпринимателей из других регионов. Однако пока возможности для венчурных инвестиций со стороны государственных структур ограничены российским законодательством. «Мы ждем законодательного разрешения для государственных органов власти создавать венчурные фонды, - сообщил Виктор Гончаров. - Региональный венчурный фонд может стать эффективным инструментом предотвращения оттока специалистов и их привлечения в Ростовскую область».

Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко заявил, что региональное правительство фиксирует «огромный спрос» на государственную поддержку IT-компаний. При этом он отметил, что в настоящее время региональные институты развития предпринимательства успешно помогают донским стартапам привлекать финансирование со стороны федеральных фондов, созданных для поддержки перспективных инновационных проектов.

«За прошлый год только из фонда прямых инвестиций инновационные компании Ростовской области получили гранты на общую сумму около 165 млн рублей, - сообщил министр. - В нынешнем году сумма полученных от фонда грантов уже составляет около 200 млн рублей, мы планируем, что до конца года она достигнет трети миллиарда рублей. Наша задача — помочь стартапам привлечь финансирование из всех существующих источников. Различных фондов очень много, найти правильный подход к каждому из них и узнать обо всех программах поддержки, которые они реализуют предпринимателям не по силам. Мы стремимся им в этом помочь».