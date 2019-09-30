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Житель Хакасии получил семь лет за содействию терроризму

Дальневосточный окружной военный суд приговорил к семи годам тюрьмы гражданина Киргизии Нуригина Абдирахманова, создавшего террористическую ячейку в Хакасии. Как сообщает республиканское управление ФСБ, мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Суд установил, что мужчина сформировал в Хакасии ячейку из четырех человек. Фигурант дела планировал преступления террористического характера, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов на территории республики. Кроме того, по данным чекистов, обвиняемый вербовал будущих участников запрещенной в России международной террористической организации «Джамаат Таухид ва Джихад», а также призывал их уехать в Сирию. С одним из лидеров группировки мужчина регулярного общался, отмечают в ФСБ.

Илья Николаев


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