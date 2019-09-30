В Челябинской области автобус с вахтовиками столкнулся с грузовиком

В Чесменском районе Челябинской области в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика погиб один человек, еще пятеро пострадали.

Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД РФ по региону, авария произошла в 5 часов утра 30 сентября на 17 км автодороги Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды. Водитель микроавтобуса ГАЗ-32123, по предварительным данным, уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Hino Ranger.

В результате ДТП погиб 36-летний пассажир «Газели». Еще четыре пассажира и водитель «Газели» получили травмы, из них трое госпитализированы. Все пострадавшие – жители Оренбургской области, возвращавшиеся с работы из Сургута. Сотрудники ГИБДД устанавливаются все обстоятельства происшествия.