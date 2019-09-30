На Серебряном дожде расскажут, как жить и зарабатывать больше в лучшем городе Земли Программы на самые актуальные темы выходят три раза в неделю

Каждый понедельник, среду и четверг в эфире радиопрограмм «Деньги. PRO» и «Все в сад!» представители бизнеса и общественной сферы делятся со слушателями своими секретами успеха жизни в Екатеринбурге.



«Все в сад!» — авторская программа журналиста и общественного деятеля Александра Царикова о благоустройстве городской среды и общественных пространств. Вместе с застройщиками, девелоперами, организаторами городских мероприятий Александр рассуждает о том, как сделать Екатеринбург лучшим городом для жизни.

В программе «Деньги.PRO» вместе с бизнесменами, представителями государственных структур, инвесторами отвечают на вопросы «Как заработать больше?», «Какие законы нужно принять, чтобы облегчить работу бизнеса?». Ведущая программы — журналистка, топ-менеджер и MBA по управлению персоналом Ольга Новгородова.

Программы «Деньги.PRO» и «Все в сад!» выходят по понедельникам, средам и четвергам с 18:00 до 19:00 на частоте 88,8 FM и на сайте silver-ekb.ru.