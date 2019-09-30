Армавирский завод возобновил работу

Армавирский завод газовой аппаратуры удалось приостановил работу на прошлой неделе из-за долгов перед ООО «ЗГО» на несколько десятков миллионов рублей. Предприятие задолжадл за аренду оборудования и производственных площадей. Конкурсный управляющий принял решение о прекращении арендных отношений.

Руководитель департамента промышленной политики Кубани Иван Куликов, глава Армавира Андрей Харченко и прокурор города Павел Андреев 27 сентября встретились с представителями завода и арендодателя. В тот же день в Москве состоялось заседание совета кредиторов ООО «ЗГО». По итогам заседания совет кредиторов пошел навстречу властям края, а руководство завода выполнило условия совета. Предприятие возобновило работу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Елена Рыжкова