Топ-50 директоров по корпоративному управлению (по отраслям)

|Информационные технологии
|1
|Зайцева Анна Викторовна
|Корпоративный секретарь
|РТИ
|2
|Пескин Евгений Георгиевич
|Заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному управлению
|IBS
|3
|Грибов Владимир Юрьевич
|Вице-президент
|Группа компаний «Ланит»
|Коммерческие банки
|1
|Цветков Олег Юрьевич
|Управляющий директор, руководитель службы корпоративного секретаря
|Сбербанк
|2
|Короткова Екатерина Александровна
|Корпоративный секретарь
|МТС-банк
|3
|Ромашов Андрей Васильевич
|Корпоративный секретарь
|Банк «Санкт-Петербург»
|4
|Демидова Ирина Анатольевна
|Директор департамента корпоративного управления и развития, корпоративный секретарь
|Банк «Возрождение»
|5
|Гольдман Леонид Михайлович
|Директор департамента правового обеспечения общебанковской деятельности
|Росбанк
|Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
|1
|Дмитриев Олег Владимирович
|Директор по корпоративному управлению и правовому обеспечению
|Гознак
|2
|Иванов Николай Вадимович
|Управляющий директор по реализации государственных программ развития и лесной политики
|Segezha Group
|Машиностроение
|1
|Халиуллина Жанна Евгеньевна
|Заместитель генерального директора, корпоративный директор
|КамАЗ
|2
|Коносов Сергей Николаевич
|Вице-президент по правовому обеспечению и корпоративному развитию
|Объединенная авиастроительная корпорация
|3
|Бреева Елена Леонидовна
|Корпоративный секретарь
|ГАЗ
|4
|Ворновский Андрей Николаевич
|Директор по корпоративному управлению и организационному развитию
|«Автотор Холдинг Менеджмент»
|5
|Воронов Вадим Анатольевич
|Директор по корпоративной политике
|Концерн ВКО «Алмаз—Антей
|
|Вощинина Юлия Анатольевна
|Руководитель службы правового обеспечения, корпоративного и имущественного управления
|Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина
|Медиабизнес
|1
|Николаева Елена Игоревна
|Директор по корпоративному развитию
|«Газпром-Медиа Холдинг»
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Лоскутов Валерий Александрович
|Корпоративный секретарь
|НЛМК
|2
|Кривощеков Сергей Валентинович
|Директор по корпоративным вопросам и социальным программам
|Магнитогорский металлургический комбинат
|3
|Бобулич Артем Иванович
|Корпоративный секретарь
|«Северсталь Менеджмент»
|4
|Чедаева Татьяна Алексеевна
|Директор по корпоративному управлению
|«Полиметалл»
|5
|Николаева Ольга Сергеевна
|Руководитель Службы корпоративных и имущественных отношений
|Трубная металлургическая компания
|Многопрофильные холдинги
|1
|Петров Игорь Олегович
|Корпоративный секретарь
|«АФК Система»
|2
|Русс Екатерина Владимировна
|Руководитель направления по стратегии
|УК «Роснано»
|Онлайн-платформы
|1
|Сергиенков Дмитрий Сергеевич
|Директор по корпоративному развитию
|HeadHunter
|Производство потребительских товаров
|1
|Сергиевская Арина Андреевна
|Руководитель отдела по соблюдению деловой этики
|Unilever
|Связь и телекоммуникации
|1
|Калинин Максим Александрович
|Директор по корпоративному управлению
|МТС
|2
|Мохорева Ольга Владимировна
|Корпоративный секретарь
|Tele2
|3
|Заниздров Сергей Викторович
|Корпоративный секретарь
|Московская городская телефонная сеть
|Сельское хозяйство
|1
|Шивидов Борис Викторович
|Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
|Агрохолдинг «Степь»
|Страхование
|1
|Печенкин* Алексей Анатольевич
|Заместитель генерального директора по корпоративным и административным вопросам
|СК «ВТБ Страхование»
|Торговля
|1
|Белова Надежда Юрьевна
|Директор по корпоративному управлению
|Ozon
|2
|Литвиненко Юлия Олеговна
|Директор департамента по корпоративным отношениям
|Группа «М.Видео-Эльдорадо»
|Транспорт
|1
|Кошкин Андрей Николаевич
|Директор по корпоративному управлению и юридическим вопросам
|«Аэроэкспресс»
|2
|Арабова Наталья Владимировна
|Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
|Федеральная грузовая компания
|3
|Мелёхин Алексей Владимирович
|Директор департамента корпоративного управления
|«Аэрофлот»
|Финансовый сектор
|1
|Каменский Александр Михайлович
|Директор департамента корпоративного управления
|Московская биржа
|2
|Яклаков Денис Михайлович
|Заместитель генерального директора
|«Сбербанк Лизинг»
|3
|Кирпиченков Павел Александрович
|Начальник юридического управления, корпоративный секретарь
|Платежная система «Мир»
|4
|Ильина Ольга Николаевна
|Корпоративный секретарь
|ИК «Русс-инвест»
|Химическая промышленность
|1
|Медведева Марина Владимировна
|Управляющий директор, бизнес-процессы. Общекорпоративные сервисы. Корпоративное управление
|«СИБУР Холдинг»
|2
|Ларионов Игорь Викторович
|Заместитель генерального директора—начальник управления по корпоративной собственности
|«Нижнекамскнефтехим»
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Коптяков Станислав Сергеевич
|Директор департамента корпоративного управления и управления имуществом
|«РусГидро»
|2
|Меребашвили Тамара Александровна
|Заместитель генерального директора, корпоративный секретарь
|«Интер РАО»
|3
|Грицкевич Светлана Валентиновна
|Директор департамента корпоративного управления—корпоративный секретарь
|Нефтяная компания «Роснефть»
|4
|Тихонова Мария Геннадьевна
|Заместитель председателя правления
|ФСК ЕЭС
|5
|Твердохлеб Сергей Анатольевич
|Заместитель генерального директора, директор по стратегии и корпоративной политике
|Сибирская угольная энергетическая компания
|
|Ненадышина Виктория Вячеславовна
|Начальник департамента корпоративного регулирования
|«Газпром нефть»
|
|Хавкин Евгений Леонидович
|Вице-президент—руководитель аппарата ПАО ЛУКОЙЛ
|ЛУКОЙЛ
|
|Харченко Ольга Александровна
|Директор по корпоративному управлению—начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
|МРСК Центра