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Топ-50 директоров по корпоративному управлению (по отраслям)

"Топ 1000 российских менеджеров". Приложение от , стр. 8
ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Зайцева Анна Викторовна Корпоративный секретарь РТИ
2 Пескин Евгений Георгиевич Заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному управлению IBS
3 Грибов Владимир Юрьевич Вице-президент Группа компаний «Ланит»
Коммерческие банки
1 Цветков Олег Юрьевич Управляющий директор, руководитель службы корпоративного секретаря Сбербанк
2 Короткова Екатерина Александровна Корпоративный секретарь МТС-банк
3 Ромашов Андрей Васильевич Корпоративный секретарь Банк «Санкт-Петербург»
4 Демидова Ирина Анатольевна Директор департамента корпоративного управления и развития, корпоративный секретарь Банк «Возрождение»
5 Гольдман Леонид Михайлович Директор департамента правового обеспечения общебанковской деятельности Росбанк
Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
1 Дмитриев Олег Владимирович Директор по корпоративному управлению и правовому обеспечению Гознак
2 Иванов Николай Вадимович Управляющий директор по реализации государственных программ развития и лесной политики Segezha Group
Машиностроение
1 Халиуллина Жанна Евгеньевна Заместитель генерального директора, корпоративный директор КамАЗ
2 Коносов Сергей Николаевич Вице-президент по правовому обеспечению и корпоративному развитию Объединенная авиастроительная корпорация
3 Бреева Елена Леонидовна Корпоративный секретарь ГАЗ
4 Ворновский Андрей Николаевич Директор по корпоративному управлению и организационному развитию «Автотор Холдинг Менеджмент»
5 Воронов Вадим Анатольевич Директор по корпоративной политике Концерн ВКО «Алмаз—Антей
Вощинина Юлия Анатольевна Руководитель службы правового обеспечения, корпоративного и имущественного управления Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина
Медиабизнес
1 Николаева Елена Игоревна Директор по корпоративному развитию «Газпром-Медиа Холдинг»
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Лоскутов Валерий Александрович Корпоративный секретарь НЛМК
2 Кривощеков Сергей Валентинович Директор по корпоративным вопросам и социальным программам Магнитогорский металлургический комбинат
3 Бобулич Артем Иванович Корпоративный секретарь «Северсталь Менеджмент»
4 Чедаева Татьяна Алексеевна Директор по корпоративному управлению «Полиметалл»
5 Николаева Ольга Сергеевна Руководитель Службы корпоративных и имущественных отношений Трубная металлургическая компания
Многопрофильные холдинги
1 Петров Игорь Олегович Корпоративный секретарь «АФК Система»
2 Русс Екатерина Владимировна Руководитель направления по стратегии УК «Роснано»
Онлайн-платформы
1 Сергиенков Дмитрий Сергеевич Директор по корпоративному развитию HeadHunter
Производство потребительских товаров
1 Сергиевская Арина Андреевна Руководитель отдела по соблюдению деловой этики Unilever
Связь и телекоммуникации
1 Калинин Максим Александрович Директор по корпоративному управлению МТС
2 Мохорева Ольга Владимировна Корпоративный секретарь Tele2
3 Заниздров Сергей Викторович Корпоративный секретарь Московская городская телефонная сеть
Сельское хозяйство
1 Шивидов Борис Викторович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Агрохолдинг «Степь»
Страхование
1 Печенкин* Алексей Анатольевич Заместитель генерального директора по корпоративным и административным вопросам СК «ВТБ Страхование»
Торговля
1 Белова Надежда Юрьевна Директор по корпоративному управлению Ozon
2 Литвиненко Юлия Олеговна Директор департамента по корпоративным отношениям Группа «М.Видео-Эльдорадо»
Транспорт
1 Кошкин Андрей Николаевич Директор по корпоративному управлению и юридическим вопросам «Аэроэкспресс»
2 Арабова Наталья Владимировна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Федеральная грузовая компания
3 Мелёхин Алексей Владимирович Директор департамента корпоративного управления «Аэрофлот»
Финансовый сектор
1 Каменский Александр Михайлович Директор департамента корпоративного управления Московская биржа
2 Яклаков Денис Михайлович Заместитель генерального директора «Сбербанк Лизинг»
3 Кирпиченков Павел Александрович Начальник юридического управления, корпоративный секретарь Платежная система «Мир»
4 Ильина Ольга Николаевна Корпоративный секретарь ИК «Русс-инвест»
Химическая промышленность
1 Медведева Марина Владимировна Управляющий директор, бизнес-процессы. Общекорпоративные сервисы. Корпоративное управление «СИБУР Холдинг»
2 Ларионов Игорь Викторович Заместитель генерального директора—начальник управления по корпоративной собственности «Нижнекамскнефтехим»
Энергетика и топливный комплекс
1 Коптяков Станислав Сергеевич Директор департамента корпоративного управления и управления имуществом «РусГидро»
2 Меребашвили Тамара Александровна Заместитель генерального директора, корпоративный секретарь «Интер РАО»
3 Грицкевич Светлана Валентиновна Директор департамента корпоративного управления—корпоративный секретарь Нефтяная компания «Роснефть»
4 Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель председателя правления ФСК ЕЭС
5 Твердохлеб Сергей Анатольевич Заместитель генерального директора, директор по стратегии и корпоративной политике Сибирская угольная энергетическая компания
Ненадышина Виктория Вячеславовна Начальник департамента корпоративного регулирования «Газпром нефть»
Хавкин Евгений Леонидович Вице-президент—руководитель аппарата ПАО ЛУКОЙЛ ЛУКОЙЛ
Харченко Ольга Александровна Директор по корпоративному управлению—начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами МРСК Центра
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