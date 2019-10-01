Топ-50 директоров по корпоративному управлению (по отраслям)

ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Зайцева Анна Викторовна Корпоративный секретарь РТИ 2 Пескин Евгений Георгиевич Заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному управлению IBS 3 Грибов Владимир Юрьевич Вице-президент Группа компаний «Ланит» Коммерческие банки 1 Цветков Олег Юрьевич Управляющий директор, руководитель службы корпоративного секретаря Сбербанк 2 Короткова Екатерина Александровна Корпоративный секретарь МТС-банк 3 Ромашов Андрей Васильевич Корпоративный секретарь Банк «Санкт-Петербург» 4 Демидова Ирина Анатольевна Директор департамента корпоративного управления и развития, корпоративный секретарь Банк «Возрождение» 5 Гольдман Леонид Михайлович Директор департамента правового обеспечения общебанковской деятельности Росбанк Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Дмитриев Олег Владимирович Директор по корпоративному управлению и правовому обеспечению Гознак 2 Иванов Николай Вадимович Управляющий директор по реализации государственных программ развития и лесной политики Segezha Group Машиностроение 1 Халиуллина Жанна Евгеньевна Заместитель генерального директора, корпоративный директор КамАЗ 2 Коносов Сергей Николаевич Вице-президент по правовому обеспечению и корпоративному развитию Объединенная авиастроительная корпорация 3 Бреева Елена Леонидовна Корпоративный секретарь ГАЗ 4 Ворновский Андрей Николаевич Директор по корпоративному управлению и организационному развитию «Автотор Холдинг Менеджмент» 5 Воронов Вадим Анатольевич Директор по корпоративной политике Концерн ВКО «Алмаз—Антей Вощинина Юлия Анатольевна Руководитель службы правового обеспечения, корпоративного и имущественного управления Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина Медиабизнес 1 Николаева Елена Игоревна Директор по корпоративному развитию «Газпром-Медиа Холдинг» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Лоскутов Валерий Александрович Корпоративный секретарь НЛМК 2 Кривощеков Сергей Валентинович Директор по корпоративным вопросам и социальным программам Магнитогорский металлургический комбинат 3 Бобулич Артем Иванович Корпоративный секретарь «Северсталь Менеджмент» 4 Чедаева Татьяна Алексеевна Директор по корпоративному управлению «Полиметалл» 5 Николаева Ольга Сергеевна Руководитель Службы корпоративных и имущественных отношений Трубная металлургическая компания Многопрофильные холдинги 1 Петров Игорь Олегович Корпоративный секретарь «АФК Система» 2 Русс Екатерина Владимировна Руководитель направления по стратегии УК «Роснано» Онлайн-платформы 1 Сергиенков Дмитрий Сергеевич Директор по корпоративному развитию HeadHunter Производство потребительских товаров 1 Сергиевская Арина Андреевна Руководитель отдела по соблюдению деловой этики Unilever Связь и телекоммуникации 1 Калинин Максим Александрович Директор по корпоративному управлению МТС 2 Мохорева Ольга Владимировна Корпоративный секретарь Tele2 3 Заниздров Сергей Викторович Корпоративный секретарь Московская городская телефонная сеть Сельское хозяйство 1 Шивидов Борис Викторович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Агрохолдинг «Степь» Страхование 1 Печенкин* Алексей Анатольевич Заместитель генерального директора по корпоративным и административным вопросам СК «ВТБ Страхование» Торговля 1 Белова Надежда Юрьевна Директор по корпоративному управлению Ozon 2 Литвиненко Юлия Олеговна Директор департамента по корпоративным отношениям Группа «М.Видео-Эльдорадо» Транспорт 1 Кошкин Андрей Николаевич Директор по корпоративному управлению и юридическим вопросам «Аэроэкспресс» 2 Арабова Наталья Владимировна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Федеральная грузовая компания 3 Мелёхин Алексей Владимирович Директор департамента корпоративного управления «Аэрофлот» Финансовый сектор 1 Каменский Александр Михайлович Директор департамента корпоративного управления Московская биржа 2 Яклаков Денис Михайлович Заместитель генерального директора «Сбербанк Лизинг» 3 Кирпиченков Павел Александрович Начальник юридического управления, корпоративный секретарь Платежная система «Мир» 4 Ильина Ольга Николаевна Корпоративный секретарь ИК «Русс-инвест» Химическая промышленность 1 Медведева Марина Владимировна Управляющий директор, бизнес-процессы. Общекорпоративные сервисы. Корпоративное управление «СИБУР Холдинг» 2 Ларионов Игорь Викторович Заместитель генерального директора—начальник управления по корпоративной собственности «Нижнекамскнефтехим» Энергетика и топливный комплекс 1 Коптяков Станислав Сергеевич Директор департамента корпоративного управления и управления имуществом «РусГидро» 2 Меребашвили Тамара Александровна Заместитель генерального директора, корпоративный секретарь «Интер РАО» 3 Грицкевич Светлана Валентиновна Директор департамента корпоративного управления—корпоративный секретарь Нефтяная компания «Роснефть» 4 Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель председателя правления ФСК ЕЭС 5 Твердохлеб Сергей Анатольевич Заместитель генерального директора, директор по стратегии и корпоративной политике Сибирская угольная энергетическая компания Ненадышина Виктория Вячеславовна Начальник департамента корпоративного регулирования «Газпром нефть» Хавкин Евгений Леонидович Вице-президент—руководитель аппарата ПАО ЛУКОЙЛ ЛУКОЙЛ Харченко Ольга Александровна Директор по корпоративному управлению—начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами МРСК Центра