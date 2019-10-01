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Топ-25 директоров по корпоративной социальной ответственности (по отраслям)

"Топ 1000 российских менеджеров". Приложение от , стр. 6
ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Бабкина Александра Юрьевна Директор социальных проектов Mail.ru Group
Коммерческие банки
1 Плужник Екатерина Владимировна Руководитель отдела продвижения корпоративных проектов SG, спонсорства и КСО SG Russia Росбанк
2 Рыжова Наталья Александровна Начальник управления корпоративных коммуникаций Банк «Открытие»
Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
1 Высоких Алена Александровна Руководитель направления по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Segezha Group
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Поппель Наталья Анатольевна Начальник управления по корпоративной социальной ответственности и бренду «Северсталь Менеджмент»
2 Ивченко Светлана Владимировна Директор департамента социальной политики «Норникель»
3 Закиев Рустам Гулюсович Директор департамента коммуникационных и социальных проектов ОК «Русал»
4 Миронова Ольга Ивановна Руководитель направления по корпоративной социальной ответственности Объединенная металлургическая компания
5 Клименко Андрей Владимирович Руководитель направления по корпоративной социальной ответственности и работе c органами власти ЕВРАЗ (Evraz Plc)
Гончарова Дарья Николаевна Директор по устойчивому развитию «Полиметалл»
Григорьева Дарья Константиновна Руководитель направления по устойчивому развитию УК «Полюс»
Многопрофильные холдинги
1 Кольчугин Дмитрий Андреевич Старший менеджер по внешним коммуникациям «АФК Система»
Связь и телекоммуникации
1 Чистова Евгения Михайловна Руководитель по корпоративной социальной ответственности «Вымпелком» (бренд «Билайн»)
2 Филатова Екатерина Валерьевна Руководитель благотворительных программ МТС МТС
Сервис и производство потребительских товаров
1 Жукова Ирина Семеновна Директор по устойчивому развитию и корпоративным программам Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл в России»
2 Владимирская Наталья Викторовна Руководитель социальных проектов Группа компаний «Медси»
3 Васильева Алиса Владимировна Менеджер по устойчивому развитию и взаимодействию с местными сообществами «Coca-Cola HBC Россия»
4 Антюшина Ирина Валериевна Руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever
5 Епифанова Дина Салаватовна Руководитель направления КСО и устойчивого развития Tetra Pak
Орлова Анна Борисовна Руководитель проектов по молодежным программам Yum! Brands (KFC)
Торговля
1 Бенеславская Наталья Викторовна Руководитель отдела по устойчивому развитию ИКЕА
2 Трубицына Юлия Юрьевна Руководитель по корпоративной социальной ответственности «Ашан Ритейл Россия»
Фармацевтика
1 Белякова Дарья Сергеевна Руководитель направления корпоративной социальной ответственности BIOCAD
Химическая промышленность
1 Каспаров Станислав Сергеевич Директор, обеспечение поддержки бизнеса в регионах присутствия СИБУР
Энергетика и топливный комплекс
1 Гончар Наталья Владимировна Начальник отдела информационного обеспечения и работы со СМИ «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд»
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Топ-50 директоров по корпоративному управлению (по отраслям)

ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Зайцева Анна Викторовна Корпоративный секретарь РТИ
2 Пескин Евгений Георгиевич Заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному управлению IBS
3 Грибов Владимир Юрьевич Вице-президент Группа компаний «Ланит»
Коммерческие банки
1 Цветков Олег Юрьевич Управляющий директор, руководитель службы корпоративного секретаря Сбербанк
2 Короткова Екатерина Александровна Корпоративный секретарь МТС-банк
3 Ромашов Андрей Васильевич Корпоративный секретарь Банк «Санкт-Петербург»
4 Демидова Ирина Анатольевна Директор департамента корпоративного управления и развития, корпоративный секретарь Банк «Возрождение»
5 Гольдман Леонид Михайлович Директор департамента правового обеспечения общебанковской деятельности Росбанк
Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
1 Дмитриев Олег Владимирович Директор по корпоративному управлению и правовому обеспечению Гознак
2 Иванов Николай Вадимович Управляющий директор по реализации государственных программ развития и лесной политики Segezha Group
Машиностроение
1 Халиуллина Жанна Евгеньевна Заместитель генерального директора, корпоративный директор КамАЗ
2 Коносов Сергей Николаевич Вице-президент по правовому обеспечению и корпоративному развитию Объединенная авиастроительная корпорация
3 Бреева Елена Леонидовна Корпоративный секретарь ГАЗ
4 Ворновский Андрей Николаевич Директор по корпоративному управлению и организационному развитию «Автотор Холдинг Менеджмент»
5 Воронов Вадим Анатольевич Директор по корпоративной политике Концерн ВКО «Алмаз—Антей
Вощинина Юлия Анатольевна Руководитель службы правового обеспечения, корпоративного и имущественного управления Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина
Медиабизнес
1 Николаева Елена Игоревна Директор по корпоративному развитию «Газпром-Медиа Холдинг»
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Лоскутов Валерий Александрович Корпоративный секретарь НЛМК
2 Кривощеков Сергей Валентинович Директор по корпоративным вопросам и социальным программам Магнитогорский металлургический комбинат
3 Бобулич Артем Иванович Корпоративный секретарь «Северсталь Менеджмент»
4 Чедаева Татьяна Алексеевна Директор по корпоративному управлению «Полиметалл»
5 Николаева Ольга Сергеевна Руководитель Службы корпоративных и имущественных отношений Трубная металлургическая компания
Многопрофильные холдинги
1 Петров Игорь Олегович Корпоративный секретарь «АФК Система»
2 Русс Екатерина Владимировна Руководитель направления по стратегии УК «Роснано»
Онлайн-платформы
1 Сергиенков Дмитрий Сергеевич Директор по корпоративному развитию HeadHunter
Производство потребительских товаров
1 Сергиевская Арина Андреевна Руководитель отдела по соблюдению деловой этики Unilever
Связь и телекоммуникации
1 Калинин Максим Александрович Директор по корпоративному управлению МТС
2 Мохорева Ольга Владимировна Корпоративный секретарь Tele2
3 Заниздров Сергей Викторович Корпоративный секретарь Московская городская телефонная сеть
Сельское хозяйство
1 Шивидов Борис Викторович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Агрохолдинг «Степь»
Страхование
1 Печенкин* Алексей Анатольевич Заместитель генерального директора по корпоративным и административным вопросам СК «ВТБ Страхование»
Торговля
1 Белова Надежда Юрьевна Директор по корпоративному управлению Ozon
2 Литвиненко Юлия Олеговна Директор департамента по корпоративным отношениям Группа «М.Видео-Эльдорадо»
Транспорт
1 Кошкин Андрей Николаевич Директор по корпоративному управлению и юридическим вопросам «Аэроэкспресс»
2 Арабова Наталья Владимировна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Федеральная грузовая компания
3 Мелёхин Алексей Владимирович Директор департамента корпоративного управления «Аэрофлот»
Финансовый сектор
1 Каменский Александр Михайлович Директор департамента корпоративного управления Московская биржа
2 Яклаков Денис Михайлович Заместитель генерального директора «Сбербанк Лизинг»
3 Кирпиченков Павел Александрович Начальник юридического управления, корпоративный секретарь Платежная система «Мир»
4 Ильина Ольга Николаевна Корпоративный секретарь ИК «Русс-инвест»
Химическая промышленность
1 Медведева Марина Владимировна Управляющий директор, бизнес-процессы. Общекорпоративные сервисы. Корпоративное управление «СИБУР Холдинг»
2 Ларионов Игорь Викторович Заместитель генерального директора—начальник управления по корпоративной собственности «Нижнекамскнефтехим»
Энергетика и топливный комплекс
1 Коптяков Станислав Сергеевич Директор департамента корпоративного управления и управления имуществом «РусГидро»
2 Меребашвили Тамара Александровна Заместитель генерального директора, корпоративный секретарь «Интер РАО»
3 Грицкевич Светлана Валентиновна Директор департамента корпоративного управления—корпоративный секретарь Нефтяная компания «Роснефть»
4 Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель председателя правления ФСК ЕЭС
5 Твердохлеб Сергей Анатольевич Заместитель генерального директора, директор по стратегии и корпоративной политике Сибирская угольная энергетическая компания
Ненадышина Виктория Вячеславовна Начальник департамента корпоративного регулирования «Газпром нефть»
Хавкин Евгений Леонидович Вице-президент—руководитель аппарата ПАО ЛУКОЙЛ ЛУКОЙЛ
Харченко Ольга Александровна Директор по корпоративному управлению—начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами МРСК Центра
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Топ-100 директоров по общественным и корпоративным связям (по отраслям)

ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Зверева Татьяна Валерьевна Директор по связям с общественностью САП СНГ
2 Керценбаум Дарья Алексеевна Вице-президент по корпоративным коммуникациям Группа компаний ABBYY
3 Зенкин Денис Владимирович Руководитель департамента корпоративных коммуникаций Лаборатория Касперского
4 Кондратьева Екатерина Алексеевна Глава отдела коммуникаций Google Россия
5 Лыскова Екатерина Анатольевна Руководитель пресс-службы Группа компаний ЛАНИТ
Пестерева Ольга Геннадьевна Заместитель генерального директора по управлению коммуникациями Микрон
Савинова Марина Николаевна Директор по корпоративным коммуникациям Oracle в России и СНГ
Юсупов Реваз Александрович Заместитель генерального директора по связям с общественностью и маркетинту Центр развития перспективных технологий
Коммерческие банки
1 Кантер-Амелькина Анна Викторовна Вице-президент, директор Департамента коммуникаций, пресс-секретарь президента-председателя правления Банк ФК Открытие
2 Козырева Дарья Сергеевна Директор по информационной политике и связям с общественностью Альфа-Банк
3 Завьялова Татьяна Владимировна Старший вице-президент, директор департамента Сбербанк
4 Шкаровская Ирэн Владимировна Начальник управления стратегических коммуникаций Банк Хоум Кредит
5 Тотунова Елизавета Константиновна Начальник управления маркетинга и коммуникаций Банк Возрождение
Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
1 Симонова Милена Анатольевна Управляющий директор по связям с общественностью Segezha Group
Машиностроение
1 Иванова Софья Александровна Заместитель генерального директора по маркетинговым и внешним коммуникациям Группа компаний Калашников
2 Житомирский Илья Михайлович Директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям Объединенная Судостроительная Корпорация
3 Топильская Дарья Александровна Директор Департамента коммуникаций и информационной политики Группа компаний ЛокоТех
4 Рыбакова Мария Викторовна Начальник Управления коммуникаций и информационной политики Объединенные машиностроительные заводы
5 Александрова Елена Владимировна Директор по связям с общественностью, Россия, Украина и Центральная Азия The Boeing Company
Медиабизнес
1 Белов Ким Николаевич Директор по стратегическим коммуникациям СТС Медиа
2 Литовченко Елена Григорьевна Директор по связям с общественностью The Walt Disney Company CIS LLC
3 Комарова Любовь Викторовна Заместитель главного редактора Эхо Москвы
4 Колева Ольга Николаевна Исполнительный директор, Руководитель Международного мультимедийного пресс-центра МИА Россия сегодня
5 Колесникова Кристина Евгеньевна Директор по внешним коммуникациям Издательство Просвещение
Иванов Артем Константинович Руководитель отдела внешних коммуникаций Телеканал СТС
Кунгурцева Валерия Вячеславовна Заместитель генерального директора Национальная Медиа Группа
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Зелькова Лариса Геннадьевна Старший вице-президент — руководитель Блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Норникель
2 Руга Владимир Эдуардович Заместитель генерального директора по внешним коммуникациям Магнитогорский металлургический комбинат
3 Залужский Владимир Владимирович Начальник управления по коммуникациям и работе с инвесторами Северсталь
4 Мазанова Юлия Борисовна Директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК Металлоинвест
5 Санарова Ольга Викторовна Директор департамента РУСАЛ
Видеман Екатерина Александровна Директор департамента по связям с общественностью Мечел
Гусенков Игорь Юрьевич Заместитель генерального директора по связям с общественностью Загорский трубный завод
Старовойт Мария Владимировна Директор по внешним и внутренним коммуникациям ЕВРАЗ (Evraz Plc)
Многопрофильные холдинги
1 Мартынова Елена Андреевна Заместитель генерального директора USM
2 Санарова Елена Викторовна Управляющий директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью УК РОСНАНО
3 Копытов Сергей Юрьевич Пресс-секретарь, Управляющий директор АФК Система
4 Муравьев Антон Анатольевич Директор Департамента по развитию общественных связей Группа Интеррос
Онлайн-платформы
1 Исаев Владимир Николаевич PR-директор Яндекс.Такси
2 Лобушкин Георгий Вадимович Директор по коммуникациям Сити-Мобил
3 Рожкова Яна Владимировна PR-директор Viber
Профессиональные услуги
1 Агишев Дмитрий Леонидович Заместитель Генерального директора по коммуникациям и управлению изменениями Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда
2 Хутько Анастасия Александровна Руководитель направления по внешним коммуникациям и развитию бренда в странах Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии EY
3 Кудымова Елена Анатольевна Директор по связям с общественностью Метриум
4 Гельтищев Петр Дмитриевич Директор Департамента по связям с общественностью ФБК Grant Thornton
5 Паутова Лариса Александровна Управляющий директор ФОМ (Общероссийский общественный фонд Общественное мнение)
Фельдман Михаил Давидович Руководитель аппарата генерального директора ЦНИИ Электроника
Связь и телекоммуникации
1 Быкасов Андрей Петрович Вице-президент по внешним коммуникациям ВымпелКом (бренд Билайн)
2 Алявдин Кирилл Григорьевич Директор по корпоративным коммуникациям Tele2
3 Меркутов Алексей Анатольевич Руководитель подразделения по взаимодействию со СМИ, директор пресс-офиса МТС
4 Бойко Анна Яковлевна Директор по корпоративным коммуникациям Межрегиональный ТранзитТелеком (МТТ)
5 Ким Иван Валерьевич Руководитель Департамента по связям с общественностью и коммуникациям Компания ТрансТелеКом
Алексеева Ольга Сергеевна PR-директор Скартел
Сервис и производство потребительских товаров
1 Бахтина Ирина Сергеевна Вице-президент по устойчивому развитию и корпоративным отношениям Unilever
2 Архипова Ирина Петровна Директор по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola HBC Россия
3 Бадер Андрей Николаевич Директор по делам корпорации и специальным проектам Нестле Россия
4 Костиков Александр Михайлович Директор по коммуникациям, Россия и СНГ PepsiCo
5 Антончик Татьяна Вячеславовна Старший директор по корпоративным коммуникациям Пивоваренная компания Балтика
Гущина Ирина Петровна PR-директор Yum! Brands (KFC)
Кобельская* Ольга Александровна Директор по внешним коммуникациям Техкомпания Хуавэй
Шахнес Татьяна Юрьевна Директор по связям с общественностью и социальным проектам ЛГ Электроникс РУС (LG Electronics)
Страхование
1 Асоян Карен Тадевосович Директор по связям с общественностью Ингосстрах
2 Каверина Мария Сергеевна Руководитель по связям с общественностью АльфаСтрахование
Строительство
1 Зильберт Александр Борисович Директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям Группа ЛСР
2 Опимах Ирина Михайловна Директор управления пресс-атташе ГК КОРТРОС
3 Сапронов Дмитрий Всеволодович Начальник Управления коммуникаций и протокола ЕВРОЦЕМЕНТ груп
4 Бурдельная Ирина Анатольевна Советник Президента по внешним коммуникациям Галс-Девелопмент
5 Швидунова Анна Владимировна Директор департамента коммуникаций Сити-XXI век
Батурин Андрей Григорьевич Заместитель генерального директора по связям с общественностью Стройгазмонтаж
Панфилова Марина Александровна Руководитель департамента Группа компаний Инград
Торговля
1 Заикина Мария Георгиевна Директор по связям с общественностью и внутренним коммуникациям Ozon
2 Кузнецов Денис Игоревич Начальник управления по связям с общественностью X5 Retail Group
3 Андреева Валерия Сергеевна PR-директор Группа М.Видео-Эльдорадо
4 Семушина Людмила Владимировна Руководитель службы по связям с общественностью Inventive Retail Group
5 Русанов Владимир Викторович Директор по работе со СМИ и PR Командор
Киселева Надежда Ивановна Начальник Управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК Детский мир
Прокопьев Валерий Радикович Руководитель пресс-службы Wildberries
Транспорт
1 Захаренкова Анна Викторовна Директор по связям с общественностью Международный аэропорт Шереметьево
2 Тотоонова Зарина Александровна Руководитель пресс-службы UCL Holding
3 Годлевская Екатерина Геннадиевна Руководитель пресс-службы РЖД Логистика
Фармацевтика
1 Албаут Татьяна Викторовна Директор по связям с общественностью НоваМедика
2 Саяпина Галина Евгеньевна Руководитель отдела по коммуникациям Pfizer
3 Аристова Анна Александровна Руководитель пресс-службы Нижфарм (Группа STADA)
Финансовый сектор
1 Брагинский Андрей Александрович Управляющий директор по коммуникациям Московская Биржа
2 Козловская Анна Александровна Вице-президент по коммуникациям региона быстрорастущих Европейских рынков Mastercard
3 Жог Мария Валерьевна Директор по маркетингу и связям с общественностью ИК Ренессанс Капитал
4 Панасюк Татьяна Михайловна Начальник Управления маркетинга и коммуникаций ИК ВЕЛЕС Капитал
5 Куманина Екатерина Олеговна Директор по стратегическим коммуникациям Российская Венчурная компания
Акованцева Татьяна Ивановна Директор по связям с общественностью Управляющая компания Система Капитал
Балалуева Ирина Александровна PR-директор Управляющая компания Альфа-Капитал
Вахмистрова Мария Геннадьевна Пресс-секретарь Сбербанк Лизинг
Груздева Светлана Андреевна Руководитель департамента по связям с общественностью БКС брокер
Ходоровский Анатолий Матвеевич Директор по внешним коммуникациям Группа компаний РЕГИОН
Химическая промышленность
1 Торин Владимир Александрович Руководитель Департамента общественных связей и коммуникаций МХК ЕвроХим
2 Борцов Артур Валентинович Директор, Корпоративные коммуникации СИБУР Холдинг
3 Дорофеев Сергей Евгеньевич Руководитель департамента по связям с общественностью Акрон
Энергетика и топливный комплекс
1 Нагога Маргарита Георгиевна Директор по корпоративным коммуникациям РусГидро
2 Рукина Надежда Валеньевна Директор по стратегическим коммуникациям Т Плюс
3 Овсянников Глеб Львович Начальник департамента общественных связей ЛУКОЙЛ
4 Волобуев Игорь Андреевич Директор по стратегическим коммуникациям Группа компаний Российские коммунальные системы
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Топ-50 директоров по правовым вопросам (по отраслям)

ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Рябов Андрей Борисович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и имущественным отношениям РТИ
Коммерческие банки
1 Кондрашов Игорь Валерьевич Вице-президент, директор правового департамента Сбербанк
2 Лебедева Полина Константиновна Директор по правовым вопросам Росбанк
3 Гришин Михаил Олегович Директор по правовым вопросам и управлению проблемными активами Альфа-банк
4 Полуянов Александр Ильич Вице-президент, директор юридического департамента Банк «Открытие»
Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
1 Мирсаев Салават Асгатович Вице-президент по правовым вопросам и корпоративному управлению Segezha Group
Машиностроение
1 Рассоха Александр Павлович Директор правового департамента «Автотор Холдинг Менеджмен»т
Медиабизнес
1 Корнеева Ольга Николаевна Вице-президент по юридическим вопросам The Walt Disney Company CIS LLC
2 Клименко Андрей Александрович Заместитель генерального директора, директор правового управления Международная информационная группа «Интерфакс»
3 Кулагина Екатерина Михайловна Руководитель юридического департамента Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)
4 Кожевникова Татьяна Олеговна Руководитель юридического управления ГК РУМЕДИА (BusinessFM-BFM-RadioChocolate)
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Захарова Марианна Александровна Первый вице-президент—руководитель блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов «Норникель»
2 Станюленайте Янина Вице-президент по правовым вопросам ЕВРАЗ (Evraz Plc)
3 Федотов Дмитрий Николаевич Директор по правовым вопросам «Северсталь Менеджмент»
4 Шепилов Сергей Викторович Директор по правовым вопросам Магнитогорский металлургический комбинат
5 Ипеева Ирина Николаевна Директор управления по правовым вопросам «Мечел»
Зимин Андрей Анатольевич Заместитель генерального директора по правовым вопросам Трубная металлургическая компания
Многопрофильные холдинги
1 Ковалева Валерия Викторовна Управляющий директор по правовым вопросам УК «Роснано»
2 Шишкин Сергей Анатольевич Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам «АФК Система»
Сервис и производство потребительских товаров
1 Шкарина Анастасия Ильинична Директор по правовым вопросам Unilever
2 Носов Тимофей Сергеевич Директор по правовым вопросам и связям с государственными органами AZIMUT Hotels
3 Мищенко Виктория Владимировна Директор юридического отдела Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл в России»
4 Колесник Вера Владиславовна Директор юридического департамента «Нестле Россия»
5 Конорев Дмитрий Васильевич Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам Группа компаний «Медси»
Одабашян Татьяна Геннадьевна Директор по правовым вопросам и комплаенсу Объединенные пивоварни «Хейнекен»
Связь и телекоммуникации
1 Бирюков Виктор Алексеевич Исполнительный вице-президент по юридическим вопросам и корпоративным отношениям «ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
2 Ибрагимов Руслан Султанович Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС
3 Переверзев Сергей Андреевич Директор по правовым вопросам «МегаФон»
4 Никитин Иван Вячеславович Директор по правовому обеспечению Московская городская телефонная сеть
Сельское хозяйство
1 Колтунов Сергей Алексеевич Директор по правовым и корпоративным вопросам ГК «Русагро»
Страхование
1 Комарова Татьяна Анатольевна Директор юридического департамента «Ингосстрах»
2 Иманкулов Мурат Ауельбекович Директор юридического департамента «АльфаСтрахование»
3 Тарасов Владимир Валерьевич Вице-президент по правовым вопросам Группа «Ренессанс страхование»
Торговля
1 Лобачева Екатерина Владимировна Директор по правовым вопросам X5 Retail Group
2 Громов Павел Александрович Директор юридического департамента «Ашан Ритейл Россия»
3 Горцунян Гурген Эдгарович Директор юридического департамента Ozon
4 Беллевич Сергей Юрьевич Директор юридического департамента «Детский мир»
Транспорт
1 Александров Владимир Борисович Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам Аэрофлот
2 Курбаналиева Наталья Геннадьевна Начальник юридического управления UCL Holding
Фармацевтика
1 Данилова Лилия Ивановна Юридический руководитель по Восточной Европе Pfizer
Финансовый сектор
1 Смирнов Александр Ростиславович Управляющий директор по правовым рискам и комплаенсу Московская биржа
2 Азаров Валерий Викторович Директор по управлению проблемными активами и правовым вопросам «Сбербанк Лизинг»
3 Меликян Шаген Зорикович Директор по правовым вопросам Sistema Venture Capital
4 Карнаушенко Николай Владимирович Заместитель генерального директора по правовым вопросам ИК «Велес Капитал»
Химическая промышленность
1 Никифоров Алексей Юрьевич Директор, юридическая поддержка «СИБУР Холдинг»
Энергетика и топливный комплекс
1 Редькин Александр Владимирович Заместитель генерального директора, директор по юридическим вопросам и комплаенс Сибирская угольная энергетическая компания
2 Чугунова Елена Ивановна Директор по правовым вопросам «Т Плюс»
3 Константинов Михаил Владимирович Руководитель блока правовой работы «Интер РАО»
4 Масляев Иван Алексеевич Вице-президент, главный юридический советник ЛУКОЙЛ
5 Перминов Дмитрий Витальевич Директор юридического департамента Федеральная гидрогенерирующая компания — «РусГидро»
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