Экс-замглавы Росгвардии стал сенатором от Ставрополья

Бывшего первого заместителя главы Росгвардии Сергея Меликова назначили членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ от правительства Ставропольского края, сообщает пресс-служба губернатора региона. Этот пост господин Меликов займет на срок полномочий губернатора Владимира Владимирова.

Как ранее писал „Ъ“, господин Меликов подал рапорт об увольнении из Росгвардии из-за сокращения. Одновременно с ним из Росгвардии ушел еще один замглавы, генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы.

Дарья Голякова