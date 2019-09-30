КОМОССТРОЙ® и Сбербанк выработали новые подходы к взаимодействию

Первая совместная стратегическая сессия КОМОССТРОЙ® и Сбербанк прошла 26 сентября в Ижевске. Она была посвящена выработке новых подходов, продуктов в финансировании девелоперских проектов и оптимизации существующих процедур взаимодействия застройщиков и банков.

В стратсессии приняли участие сотрудники блока собственность, экономика и финансы компании КОМОССТРОЙ®, руководители управлений и департаментов центрального аппарата, Волго-Вятского банка и Удмуртского отделения Сбербанка.

Главной темой сессии стала совместная генерация идей и новых технологий работы по проектному финансированию, эскроу-счетам, ипотечным продуктам, структуре финансирования кредитных соглашений, финансированию приобретения активов. Участники также обсудили сотрудничество по ИТ-решениям для застройщиков, совместному анализу ситуации на рынке, юридическому консалтингу.

Отдельный блок вопросов был посвящен тому, как сделать процедуру приобретения жилья более простой и удобной для покупателей. Участники стратсессии пришли к мнению, что необходимо максимально сократить количество визитов в банк, дав покупателям возможность получить ипотеку, открыть счет и застраховать новое жилье прямо в офисе строительной компании.

«В нашем опыте это одна из самых содержательных совместных стратсессий с клиентом, и очень приятно, что она прошла в формате такого активного "мозгового штурма". Мы зафиксировали очень много полезного, прикладного, узнали от клиента какие-то нюансы, которые помогут изменить и улучшить наши внутренние процессы, КОМОССТРОЙ® сегодня крупнейшая в регионе девелоперская компания, уже обладающая компетенциями по проектному финансированию, и мы прислушиваемся к ним как к экспертам по региональным рынкам. Уверен, что многие из вопросов, которые мы обсудили сегодня, станут основой для выработки новых продуктов для застройщиков по всей стране»,— отметил исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанк Денис Ковриженко.

«После вступления в действие изменений в закон о долевом строительстве, который сделал банки частью процесса строительства, сейчас мы видим этап активного выстраивания работы и поиска оптимальных путей взаимодействия. Мы рады посильно участвовать в выстраивании процессов и появлении новых продуктов, чтобы обеспечивать еще большее удобство и комфорт для наших клиентов»,— рассказал финансовый директор КОМОССТРОЙ® Виталий Девяткин

Итогом стратегической сессии стал ряд практических предложений, которые получат дальнейшее развитие. Пилотным проектом для отработки этих предложений может стать новый крупный объект компании КОМОССТРОЙ® — жилой комплекс «Город оружейников».