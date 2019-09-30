В мэрии Перми появятся департамент транспорта и департамент дорог и благоустройства

С 1 октября в структуре администрации Перми появятся департамент транспорта и департамент дорог и благоустройства. Изменения в структуре связаны с перераспределением функций. Департамент дорог и благоустройства, помимо ремонтов дорог, будет курировать дорожное движение в городе, департамент транспорта — работу общественного транспорта.

Таким образом, департамент дорог и транспорта меняет название на «департамент транспорта», а городское управление внешнего благоустройства станет департаментом дорог и благоустройства. При этом все полномочия, касающиеся организации дорожного движения, от департамента дорог и транспорта переходят к департаменту дорог и благоустройства.

В сентябре создано также МКУ «Административно-техническая инспекция города Перми», учредитель — контрольный департамент администрации Перми. Новое муниципальное учреждение занимается мониторингом уровня содержания территории города, выявляет нарушения в сфере благоустройства. Это исключает дублирование полномочий в данной сфере.