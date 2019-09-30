Все о преемственности в бизнесе

Издательский дом «Коммерсантъ-Волга» провел мероприятие, посвященное теме наследственного планирования и преемственности бизнеса. Дискуссия была организована при поддержке бутика наследственных решений «3В Консалтинг», коллегии адвокатов «Плотников и партнеры» и адвокатского бюро «ЗКС».



В рамках мероприятия обсуждались ключевые вызовы для преемственности бизнеса и семейного капитала, а также подходы к их решению. В последнее время опросы преемственности и наследования бизнеса обсуждаются все чаще. Это означает, что экономически активные россияне начинают задумываться о надежном сохранении капитала, формируя тем самым рынок соответствующих услуг.

По словам управляющего партнера коллегии адвокатов «Плотников и партнеры» Ильи Плотникова, подобное мероприятие с привлечением экспертов федерального уровня прошло в Самаре впервые.

Илья Плотников, управляющий партнер коллегии адвокатов «Плотников и партнеры»: В современном российском обществе в силу исторических причин еще не сложились традиции преемственности. Данная тема сегодня очень актуальна для представителей как старшего, так и младшего поколения. Владельцы бизнеса могут использовать механизмы, позволяющие сделать благосостояние их семьи более устойчивым в длительной перспективе.

Виктор Вяткин, руководитель Бутика наследственных решений «3В Консалтинг»: Наследственное планирование зачастую понимают как услугу специалистов по наследственному и семейному праву. Наш подход шире. Мы видим потребность владельцев капиталов не в частной услуге консультанта, а в устойчивом развитии семьи и бизнеса на горизонте нескольких поколений. Исходя из этого, наследственное планирование мыслится нами как комплексный продукт широкого пула специалистов. На мероприятии поделились своими профессиональными секретами специалисты-практики в области наследования, управления личными финансами, бизнес-стратегии, корпоративного управления, разрешения экономических споров и уголовного права, а также представители исследовательского Центра управления благосостоянием и филантропии Сколково. Это дало нашим гостям уникальную возможность получить панорамное видение предмета, сформулировать свои индивидуальные ответы на универсальные вопросы наследственного планирования, найти решения для поставленных задач.

В рамках дискуссии были затронуты такие темы как передача бизнеса и семейного капитала, методы решения наследственного планирования от инвентаризации активов и составления завещания до плана преемственности и подготовки наследников, а также пути трансформации компании из личного проекта основателя в источник благосостояния семьи в длительной перспективе.

В последние годы все больше предпринимателей задумывается о необходимости меть доступ к команде профессиональных консультантов, способных решать широкий спектр вопросов семьи и бизнеса с целью сохранения капитала из поколения в поколение.