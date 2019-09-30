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Пензенских глав муниципалитетов и городских округов сделают ответственными за инвестиционное развитие

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев настроил районные власти на «борьбу за инвестора» и «создание новых рабочих мест». Об этом он заявил на совещании с главами городских округов и муниципальных образований.

Областному правительству он поручил в срок до 15 ноября подготовить проект соглашения с главами городов и районов об инвестиционном развитии муниципальных территорий, поддержке бизнеса и создании рабочих мест. В документе должна быть предусмотрена ответственность чиновников за работу в этом направлении. По итогам исполнения инвестсоглашений будет оцениваться деятельность глав, формироваться объем региональной поддержки.

«Не ждите, когда вам позвонят из правительства области и сообщат о создании нового производства. Вы сами должны проявлять инициативу, идти к предпринимателю, предлагать реализацию проектов на своей территории», - добавил Иван Белозерцев.

Иван Сергеев


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