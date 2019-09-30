Прокуратура оштрафовала работодателя водителя мусоровоза, столкнувшегося с автобусом в Челябинске

В Челябинске прокуратура привлекла к ответственности ООО «Производственно-коммерческая фирма “Экотранс”» после ДТП с участием принадлежащего компании мусоровоза и автобуса, в котором пострадали 13 человек.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в ходе проверки выявлено, что на автотранспортном предприятии нарушается режим труда и отдыха водителей: установлены факты превышения 12-часовой продолжительности рабочих смен. Кроме того, по данным надзорного ведомства, в организации формально проводятся предрейсовые осмотры транспортных средств, выявлены факты выпуска на линию машин с неисправными световыми приборами, при отсутствии аптечек и знаков аварийной остановки. Прокуратура внесла руководителю юридического лица представление об устранении нарушений закона. Кроме того, за неисполнение требований законодательства ООО ПКФ «Экотранс» привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 50 тыс. рублей. еще одно административное дело по фактам выпуска на линию транспортных средств с неисправностями в направлено на рассмотрение в органы Госавтоинспекции.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ДТП с участием мусоровоза и микроавтобуса Peugeot, ехавшего из Уфы в Нижневартовск, произошло 20 августа на улице Блюхера. В аварии пострадали 13 человек. Впоследствии в больнице скончалась 17-летняя пассажирка автобуса. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.