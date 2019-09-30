В Кольцово самолет совершил вынужденную посадку из-за столкновения с птицей

Летевший из Краснодара в Иркутск Airbus A320 «Уральских авиалиний» вынужденно сел в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за столкновения с птицей, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«После взлета экипаж доложил о столкновении с птицами, для осмотра самолета специалистами компании и обеспечения безопасного полета принято решение совершить вынужденную посадку в Кольцово»,— рассказали в пресс-службе, добавив, что посадка прошла благополучно.

Для отправки пассажиров планируется предоставить резервное судно, время вылета назначено на 12:55.