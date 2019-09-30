За восемь месяцев Казанский Кремль посетили 2,3 млн туристов

Самым популярным туробъектом Казани за восемь месяцев 2019 года стал музей-заповедник «Казанский Кремль». С января по август в нем побывали 2,3 млн человек, что на 10% больше прошлогодних результатов. Об этом стало известно на деловом понедельнике, сообщается на сайте мэрии города.

Второе место по популярности заняла Кремлевская набережная, на которой за восемь месяцев побывал 1 млн человек. Тройку лидеров замкнул развлекательный комплекс с аквапарком «Ривьера» (617,9 тыс. человек).

Всего за январь-август 2019 года в Казани побывали 2,8 млн туристов, в том числе 142,1 тыс. иностранцев из 169 стран. В отелях города пик бронирования номеров был зафиксирован в мае (72,5%) и в августе (75,5%). По сравнению с прошлогодними показателями коэффициент загрузки гостиниц вырос на 12%. Во время чемпионата мира по профмастерству WorldSkills средняя загрузка отелей Казани составила 93,5%, уточнили в мэрии.

"Ъ-Казань"