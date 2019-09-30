ХК «Ижсталь» подписал контракты с тремя игроками

ХК «Ижсталь» подписал контракты с защитником Глебом Морулевым, нападающим Тиграном Манукяном и вратарем Андреем Мишуровым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Глеб Морулев начал этот сезон в составе пекинского ОРДЖИ, где сыграл один матч. Он долгое время находился в системе череповецкой «Северстали». Летом прошлого года он был командирован в Ижевск, играл за «сталеваров» в турнире Тарасова.

Тигран Манукян имеет опыт выступления в КХЛ за омский «Авангард» и «Адмирал». Прошлый сезон начал играть в ВХЛ в составе «Ермака», затем перешел в «Сарыарку», завершил сезон в составе «Донбасса» в Первенстве Украины.

Андрей Мишуров также является воспитанником омского хоккея. Он вошел в состав «Омских Ястребов» перед сезоном 2017-2018. В чемпионате МХЛ не сыграл ни одного матча. Затем отправился в глазовский «Прогресс».

Также расположение «сталеваров» покинул нападающий Никита Самохвалов. Он был командирован из омского «Авангарда», который расторг с ним контракт.