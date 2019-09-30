Пресс-служба иркутского губернатора отрицает информацию о его возможной отставке

Пресс-служба губернатора Иркутской области Сергея Левченко не подтверждает информацию о планируемой досрочной отставке главы региона, заявил ТАСС руководитель пресс-службы Павел Добродеев. Ранее РБК написало со ссылкой на три источника, близких к администрации президента России, что господина Левченко могут уволить осенью во время очередной ротации губернаторского корпуса.

По словам Павла Добродеева, иркутский губернатор посещал Москву, где проходили встречи в аппарате президента, но «никаких разговоров на эту тему не поднимали». В пресс-службе главы региона отметили, что много раз слухи о досрочной отставке губернатора не имели под собой почвы. «Кто-то опять пытается выдать желаемое за действительное»,— сказал господин Добродеев.

Срок полномочий коммуниста Сергея Левченко на посту губернатора Иркутской области истекает в 2020 году. Он избрался в 2015 году, победив на досрочных выборах действующего губернатора-единоросса Сергея Ерощенко.

На рейтинге губернатора сказалась ситуация с паводками в регионе, отмечает РБК. Напомним, в июне и июле в Иркутской области произошли две волны паводка. В зоне подтопления оказались около 17 тыс. домов. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск. Власти оценили ущерб в 35 млрд руб.

О том, как развивалась ситуация, читайте в публикации “Ъ” «Идеальное наводнение»

Юлия Сасевич