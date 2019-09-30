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В Новороссийске прокуратура добилась выплат многодетным семьям

Краснодарский краевой суд отменил решение Приморского районного суда Новороссийска. Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, ранее Управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития региона в Новороссийске отказало многодетным семьям в получении ежегодных выплат. Основанием стало отсутствие постоянной регистрации на территории Краснодарского края, однако прокуратура выяснила, что в краевом законе указано, что получать выплату имеют право многодетные семьи, проживающие на Кубани, а не только те, которые имеют регистрацию.

Приморский районный суд города отказал прокуратуре в удовлетворении требований, однако она обжаловала его решение в краевом, и он удовлетворил их в полном объеме, подтвердив право многодетных семей, проживающих в Новороссийске, получать ежегодную выплату.

Михаил Лукашов


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