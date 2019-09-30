На Кубани собрали больше 5 млн тонн сахарной свеклы

В Краснодарском крае собрано 5 млн 90 тыс. т сахарной свеклы. Средняя урожайность по сравнению с прошлым годом повысилась на 127 ц/га и составляет 473 ц/га. Как сообщили в администрации региона, лучшие результаты в Ленинградском, Павловском и Новокубанском районах. Всего в полях работает 148 единиц сельскохозяйственной техники. Напомним, по итогам 2018 года в крае было собрано 7,6 млн т сахарной свеклы.

Как ранее писал "Ъ", уже второй год подряд на рынке ощущается профицит, который вынуждает фермеров и переработчиков работать почти с нулевой рентабельностью.

Михаил Лукашов