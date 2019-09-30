«Промобот» проведет в Перми международную конференцию по робототехнике

17 октября в технопарке Morion Digital пройдет конференция Promobot Talks. Компания «Промобот» пригласит специалистов в области робототехники, технологий, философии и бизнеса. Среди спикеров конференции Лю Цянь — основатель и президент FN Robotics (Китай), одного из крупнейших в мире производителя роботов, декан исследовательских подразделений FN Robotics. Пермь посетит также японский инженер-робототехник Такамаса Иио — профессор факультета инженерных и информационных систем университета Цукуба. Третий спикер — Елена Середкина, кандидат философских наук, менеджер по международным связям Федерального центра робототехники и руководитель направления человеко-машинного взаимодействия в Promobot.

Вход на конференцию свободный, по предварительной регистрации. На конференции будет организован синхронный перевод.

Напомним, ООО «Промобот» производит автономных сервисных роботов, которые трудятся в 35 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Роботов Promobot можно встретить в московском метро, Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.