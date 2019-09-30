Нового ректора ПГГПУ выберут весной 2020 года

Нового ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) выберут после того, как учреждение пройдет аккредитацию в марте 2020 года. Об этом сообщает Properm.ru.

Напомним, врио ректора ПГГПУ является Константин Егоров. Ранее вузом руководил Андрей Колесников, который занимал пост ректора с 2001 года. В 2015 году он достиг предельного возраста, при котором, согласно действующему законодательству, он вправе занимать должность ректора (65 лет). С этого момента Андрей Колесников руководил вузом в статусе исполняющего обязанностей ректора, а его полномочия продлевались учредителем вуза ежегодно. Летом 2019 года господин Колесников был снят с должности, но вскоре стал советником ректора вуза.