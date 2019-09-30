У ипподрома в Ижевске появится сквер со скульптурой с изображением трех голов лошадей

Возле Ижевского ипподрома появится небольшой сквер, на территории которого установят скульптуру с изображением трех голов лошадей. Соответствующее решения приняла комиссия содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов при городской администрации, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Проектирование сквера, работы по его благоустройству и содержанию учреждение готовы взять на себя сам ипподром и ГЗК «Удмуртская». Отметим, что в 2019 году ипподром отмечает 70-летие.