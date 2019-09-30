Адыгея обогнала Кубань в рейтинге самых здоровых регионов России

Краснодарский край занял пятое место в рейтинге самых здоровых регионов страны по итогам 2018 года, составленном «РИА Рейтинг». Анализировались доли населения, занимающиеся физкультурой и спортом, курящие, совершавшие преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, занятые на работе с вредными и опасными условиями труда, а также такие показатели, как продажа алкоголя и случайные отравления им. Расчеты производились на основе статистики Росстата, Генпрокуратуры и Минспорта РФ.

В 2017 году в аналогичном рейтинге Краснодарский край занимал четвертое место. Республика Адыгея, напротив, сильно улучшила свои позиции, поднявшись с 11 на четвертое место, обогнав соседний регион. В первой тройке – три других кавказских региона: Дагестан, а также Чеченская и Кабардино-Балкарские республики.

Михаил Лукашов