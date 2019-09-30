В больницы пошли работать менее половины выпускников-медиков Удмуртии 2019 года

В 2019 году в Удмуртии из 1 тыс. выпускников-медиков ИГМА и медколледжа в медицину пошли работать лишь 470 человек. Об этом написала зампред правительства Удмуртии Анастасия Муталенко на своей странице в Instagram.

«В 2018 году 780 специалистов уволились, из них 60 на пенсию, и лишь 620 пришли в госучреждения здравоохранения. Дефицит кадров растет не только у нас, но и по всей стране. Сотрудникам здравоохранения задавали вопрос о приоритетах в их работе. На первом месте — профессиональный компетентный рост, непрерывное образование и только на втором месте — уровень дохода»,— написала госпожа Муталенко.