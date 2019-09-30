В Краснодаре снесут пять самовольных построек

Мэрия Краснодара добилась в судах сноса пяти расположенных в краевом центре объектов: кафе, магазинов, автомойки, станции техобслуживания и салона красоты. Находятся они в разных микрорайонах города. Как сообщили в администрации, объекты являются либо незаконными пристройками, либо отдельно стоящими зданиями, которые возводились без разрешений. В одном из случаев предприниматель самовольно занял земельный участок на ул. Ставропольской, 121/1 и возвел там торговый объект. В другом – бизнесмен построил мансардный этаж в многоквартирном доме и открыл там центр косметологии. Суд обязал его демонтировать конструкцию и восстановить кровлю за свой счет.

Михаил Лукашов