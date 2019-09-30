«Уровень раздражения имеет все шансы и дальше нарастать»

Согласованный митинг в поддержку фигурантов так называемого «московского дела» посетили около 20 тыс. человек. Такую оценку дали в столичном ГУВД. Данные от волонтеров «Белого счетчика» немного выше — 25 тыс. Акция прошла 29 сентября на проспекте Сахарова. По ее итогам и провластные, и оппозиционные комментаторы объявили о своей победе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что российский протест ушел на каникулы, уступив место внешней политике.

Разрешенный протестный митинг не принес сенсации. 20-25 тыс. человек — это, конечно, не провал, но и не достижение. Люди не готовы к пламенной борьбе на постоянной основе. Уровень жизни еще не настолько упал. Новых раздражающих факторов вроде московских выборов пока что не наблюдается. Власти удалось сбить накал страстей путем точечных репрессий и затем таких же точечных уступок общественному мнению. Можно посчитать неким достижением, что руководство страны согласно слышать голос недовольных граждан. Это новация и, можно даже сказать, победа здравого смысла, потому что совсем одиозные решения вроде дела Павла Устинова и Ивана Голунова серьезно подрывают государственный имидж.

Что же дальше? Возможны некие очень малые реформаторские уступки, в том числе в области выборного законодательства, и что-то по силовой части — мы видели проект закона о том, что бойцов Росгвардии обяжут представляться. По крайней мере, все это будет обсуждаться на разных дискуссионных площадках с тем, чтобы продемонстрировать внимание к проблемам. И так можно было бы создать некую видимость преобразований.

Однако покой нам только снится. Обстановка теперь обостряется на внешнем направлении: Америка вступает в острую фазу предвыборной кампании, Россию уже пытаются втягивать в скандалы. Скорее всего, это удастся сделать. Это значит, что не за горами новые санкционные истории, обвинения во всех смертных грехах, полное отсутствие прогресса на таких важных направлениях, как украинское, и сокращение вооружений.

Здесь главная опасность — это, собственно, не сами враждебные действия Запада, а ответы на них. Новые «бомбежки Воронежа».

Здесь уже есть некие предложения, например, лишить россиян лотереи грин-карт. Не за горами очередные блокировки интернета, борьба с зарубежными СМИ и все то, что мы привыкли видеть и слышать в последние годы. Вот, например, еще из последнего — предложения запретить публично критиковать силовиков. Все это может обострить обстановку. И тогда протест вернется. Он, собственно, никуда особенно и не уходил. Можно так сказать, взял паузу, отправился на каникулы.

Зачем конгресс США хочет добиться расшифровки переговоров Трампа и Путина Читать далее

Есть в политической жизни страны и другие новации — это так называемые кризисы на пустом месте. Взять хотя бы поход на Москву «шамана-воина» Александра Габышева. Шутки шутками, а история показательная. Это доказывает наличие все того же недовольства в массах. А учитывая сложности в экономике, этот уровень раздражения имеет все шансы и дальше нарастать. Но как бы то ни было, пока что внимательно следим за американским конгрессом — сейчас именно он будет главным поставщиком интересных новостей. В целом остается надеется, что народившиеся общественное мнение остановит совсем безумные законы — это уже само по себе немало.