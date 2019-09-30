Павел Мамаев будет играть за «Ростов»

Недавно вышедший из колонии футболист Павел Мамаев подписал контракт с футбольным клубом «Ростов» на два года с возможностью продления еще на один, сообщает пресс-служба клуба. Дебютировать за ростовскую команду Мамаев сможет только в весенней части РПЛ.

«Павел Мамаев – футболист уровня сборной России. Все, что произошло с ним за последний год, уже в прошлом. Думаю, он за это время многое понял для себя. В «Ростове» он может реанимировать свою карьеру и помочь нам, все будет зависеть от него самого. Вижу Павла на любой позиции в центре поля, все покажет время», - передает пресс-служба слова главного тренера клуба Валерия Карпина.

Напомним, футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в мае приговорили к лишению свободы на год и шесть месяцев и на год и пять месяцев соответственно за хулиганство и причинение легкого вреда здоровью во время драк, которые произошли в октябре прошлого года. По делу также проходили брат одного из футболистов Кирилл Кокорин и их друг Александр Протасовицкий. Они получили год и шесть месяцев и год и пять месяцев колонии соответственно. В начале июля Кокорин и Мамаев были этапированы из Бутырского СИЗО в Алексеевскую исправительную колонию №4 в Белгородской области. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства футболистов об условно-досрочном освобождении, 17 сентября футболисты вышли на свободу.

В сентябре футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.

Дарья Голякова