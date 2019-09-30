Красноярские аграрии планируют рост производства на 23%

Объемы производства продукции сельского хозяйства в Красноярском крае планируется увеличить к 2022 году на 23% — до 161 млрд руб. «Производство скота и птицы увеличится на 9%, молока — почти на 6%, яиц — на 4%. Это станет возможно благодаря реализации инвестиционных проектов»,— сказал глава краевого минсельхоза Леонид Шорохов.

По словам министра, индекс производства пищевых продуктов в 2022 году составит 100,9%. В частности, на 3% прогнозируют увеличение производства мяса, на 1,3% — колбасных изделий, на 2% — мяса и субпродуктов домашней птицы, на 12% — муки и смесей из зерновых культур.

В настоящее время в агропромышленном комплексе Красноярского края реализуется 21 проект с общим объемом инвестиций 6,8 млрд руб. В числе крупнейших — проект ЗАО «Сибирь-1», который предполагает строительство до 2021 года животноводческого комплекса в Синеборске для производства молока на 2010 голов, а крестьянско-фермерское хозяйство Натальи Зубаревой строит молочный комплекс на 3 180 коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций. С 2019 по 2031 год в регионе планируется реализовать 75 проектов в АПК с общим объемом инвестиций 61,3 млрд руб.

О том, почему аграрии снова начали страховать посевы от неурожая, читайте в материале “Ъ” «Полисы взошли в Сибири»

Оксана Павлова