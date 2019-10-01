Ешь, чтобы согреться

С приходом холодов горячий и вкусный прием пищи становится жизненно необходим. Сезон тыквы, корицы, имбирного чая и трюфеля официально открыт. Согревающие позиции в обновленных меню — в подборке «Коммерсантъ Стиль».

«Хелоу Пипл!»

Запеканка с щечками Сырники Тыквенный суп с креветками Хот доги Черри банана

Среди новых «героев» есть как завтраки и основные блюда, так и десерты. Утро туманное скрасят домашние сырники с соусом из белого шоколада с фисташками, миндалем, матчей и малиновым крамблом. Вместо привычной заправки — нежный мусс. Сырники подаются с красочным карамельным соусом и ореховой посыпкой.

Тыкву, белые грибы и трюфели можно найти в трех позициях: крем-супе из тыквы с креветками, нотками имбиря и лимонника, картофельной запеканке с щечками и белыми грибами и мини хот-догах с колбаской из индейки и трюфельным айоли.

После летних успешных гастролей обаятельнейшего 20-летнего шефа и сооснователя Kiev Chefs Dinner Андрея Петренко в меню «Хелоу Пипл!», как прощальный поцелуй, должно было появиться какое-то блюдо. Спагетти с лососем, шпинатом, сливками, пармезаном и кедровыми орехами призваны утешить новоявленных фанатов шефа Петренко и помочь дождаться его следующего приезда.

Лесная, 20, «Депо.Москва»





BURO TSUM

Борщ с говядиной и копченой сливой Палтус Том Ям

Самый быстрый способ согреться — съесть борщ с говядиной и копченой сливой. Здесь его готовят обстоятельно: бульон варится на запеченной в лионском гриле грудинке в течение аж десяти часов. Подается со сметаной, копченой сливой и посыпается луком сибулет. Любителям полезной рыбы и ревнителям ЗОЖ стоит обратить внимание на палтус том ям, который запекается с острым мисо и подается с острым соусом том ям. В пару к нему идет овощное соте из цветной капусты, брокколи, цукини и бобов эдамаме — и горячо, и лишних килограммов не предвидится.

Петровка, 2





Pinch

Говяжьи щёчки c лисичками и муссом из поленты Карпаччо из говядины Кейл из тосканской капустой с креветками чоризо Пате из куриной печени с грушами, инжиром и винкотто пан бриошь Радужная свёкла и морковь с хумусом из арахиса

К сезону шеф-повар Pinch Луиджи Мани подошел со свойственными итальянцам страстью и размахом. Для любителей мясных деликатесов заготовлены карпаччо с трюфелем и пармезаном и тартар из говядины с фуагра, тамариндовым чатни на домашней бриоши с карри. Итальянский горячий привет чувствуется в аньолотти — фаршированной копченым баклажаном пасте под сливочным муссом качо-пере. Успокоить свои нервы, раздраженные сыростью и гаденькой моросью, стоит с помощью панакоты с лавандой и тибетской ромашкой. Это стрессоподавляющее сочетание предлагается запивать глотком эспрессо с нотами грейпфрута и карамели с апельсином — с недавних пор в Pinch обжаривают зерна из Гватемалы.

Большой Палашевский пер., 2





Ruski

Кундюмы с белыми грибами Топленое деревенское молоко с пшеничным калачиком из печи Пшеная каша с тыквой и крабами

В ресторане с самым умопомрачительным видом в Москве бороться с непогодой предлагают «по старинке» — кундюмами или кундюбками. Это русское блюдо впервые упоминается в летописях XVI века во времена правления Ивана Грозного. С виду они напоминают пельмени, внутри же начинены обжаренными белыми грибами с луком. В отличие от пельменей, кундюмы не отваривают, а сначала обжаривают, затем томят под сметанным соусом с грибами, и непременно в русской печи.

Самой осенней кашей здесь считают, и по праву, пшенную. Варят ее на биске со сливками и заправляют припущенной тыквой и крабовым мясом. Такую можно есть не только на завтрак. Самых замерзших будут отпаивать топленым молоком в глиняном стакане с горячим калачом вприкуску. Между прочим, «по классике» это традиционная русская уличная еда зимой. Благодаря калачу появилось выражение «дойти до ручки»: ручка — та часть, за которую калач держат, когда едят. Поскольку его ели на улице грязными руками, то эту часть выбрасывали. Только люди, «дошедшие до ручки», доедали калач целиком.

85-й этаж небоскреба «Око» в «Москва-Сити»





«5+2»

Кафе «5+2» — новый проект, вошедший в разномастный состав обновленного фудкорта в «Цветном» «Брикет Маркет». Загадочные цифры в названии иллюстрируют минималистичную концепцию: в меню пять постоянных позиций и два блюда дня. Сами создатели кафе (идейным вдохновителем стал продюсер театральных и образовательных проектов Андрей Богомолов) описывают свою еду в формате смарт-кэжуал — на каждый день, но для требовательного гостя. Сейчас в меню пряный кокосовый суп лакса, салат с грушей и грибами под нежным кремом и сет из трех хумус-муссов. Лук, чеснок, мясо, яйца и молоко здесь считают неоднозначными продуктами, поэтому этот набор не встретится ни в одном блюде.

«Брикет Маркет», Универмаг «Цветной», 5-й этаж



