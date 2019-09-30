На свинокомплексе «Ромкор» выявлены нарушения при обращении с навозом

Прокуратура Троицкого района выявила нарушения в деятельности ООО «Мясоперерабатывающая корпорация “Ромкор”».

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, в ходе проверки в обособленном подразделении компании – «Свинокомплекс», установлено, что предприятие является производителем органического удобрения – твердая и жидкая фракции бесподстилочного навоза. В нарушение требований СаПиН компания не проводила производственный контроль за соблюдением нормативов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, исследования на контрольных постах в жилой зоне по веществам аммиак, дигидросульфид не осуществлялись, что подтверждается отсутствием результатов лабораторных испытаний за второе полугодие 2018 года и 2019 год. роме того, установлено, что в нарушение федерального закона РФ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», на производимые удобрения отсутствуют свидетельства о госрегистрации, удобрения не внесены в государственный каталог пестицидов и агрохимикатов разрешенных к применению на территории страны.

По фактам нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и правил обращения с пестицидами и агрохимикатами в отношении юрлица возбуждено два административных дела. Материалы направлены в региональные управления Роспотребнадзора и Россрельхознадзора по Челябинской области для рассмотрения по существу. Прокурор Троицкого района внес диреrтору директору ООО МК «Ромкор» представление об устранении выявленных нарушений закона.