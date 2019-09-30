В Челябинске без отопления остаются 300 домов

Около 300 домов в Челябинске остаются без отопления из-за аварийных ситуаций. Большая часть проблемных зданий расположена в северной зоне Металлургического района. Об этом на аппаратном совещании доложил начальник управления ЖКХ Челябинска Дмитрий Петров.

«Там ведется регулировка подачи или дома выведены в режим аварий. По городу 300 таких домов. Часть домов планируется закончить сегодня, часть закончим в течение двух-трех дней. Теплоноситель подан везде. Там, где аварийная ситуация, работают бригады», - сообщил Дмитрий Петров.

Также господин Петров рассказал, что долг за газ теплоснабжающих организаций перед «НОВАТЕКом» составил 337 млн руб. «Основные долги e “ТЭСиС” и “ЧКТС”. У управляющих компаний долгов никаких нет. Составлен график погашения, все графики утверждены “НОВАТЭКом”», - подчеркнул Дмитрий Петров. По его словам, долги за газ возникли из-за роста тарифов. «Урегулирование тарифной политики приводит к тому, что у теплоснабжающих организаций возникают такие долги. Тариф был утвержден один, потом он поменялся, от этого долги у них повисли», - отметил начальник управления ЖКХ города.

Отопительный сезон стартовал в Челябинске 25 сентября. Врио главы города Наталья Котова ранее поставила задачу подключить все дома к отоплению до 1 октября.