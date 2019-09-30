За три года немецкий бизнес вложил в экономику Кубани 40 млн евро

С 2016 по 2018 годы немецкий бизнес вложил в экономику Краснодарского края порядка 40 млн евро. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с послом ФРГ в России Андреасом фон Гайром. Среди инвесторов были названы предприятия, производящие сельскохозяйственную технику: «КЛААС», «Штиль», «Шумахер» и «Эро Бингер Рус». Также средства в свое развитие вложила компания «Кнауф». По словам Вениамина Кондратьева, регион рассчитывает, что инвестиционный портфель немецких компаний будет увеличиваться и дальше.

По данным администрации края, сейчас на Кубани действует около 30 компаний с немецким капиталом. В 2018 году товарооборот между Краснодарским краем и Германией превысил 300 млн долларов. Импортируется прежде всего машиностроительная продукция, картон и изделия из черного металла. Экспортируется минеральное топливо, пластмасса и печатная продукция. За шесть месяцев 2019 года торговый оборот уже составил 151 млн долларов.

Михаил Лукашов