Мэрия оплатит установку в подземном переходе у ЦКР подъемника для инвалидов

МКУ «Пермблагоустройство» объявило торги на ремонт подземного пешеходного перехода через шоссе Космонавтов в районе ЦКР. Максимальная стоимость контракта составляет 2,8 млн руб. Закупку оплачивает городской бюджет.

Согласно техзаданию, подрядчик должен обеспечить в переходе беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп. Для этого нужно установить подъемную платформу наклонного перемещения. Срок выполнения работ составляет 125 дней с даты заключения контракта.