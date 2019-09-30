Глава Росстата в Казани анонсировал первую в РФ цифровую перепись населения

Первая в России цифровая перепись населения пройдет в 2020 году. Об этом на финальном этапе конкурса «Цифровой прорыв» в Казани заявил глава Росстата Павел Малков, передает ТАСС.

По его словам, в ходе переписи планируется «апробировать целый ряд новых подходов при проведении этой переписи». В частности, специалисты будут использовать информацию операторов мобильной связи и административные данные органов власти. «У нас переписчики пойдут уже не с бумажными переписными листами, которые потом еще надо отсканировать, внести их в базу данных, они уже пойдут с планшетами», — уточнил господин Малков.

Полученная информация будет обрабатываться в специальной цифровой аналитической платформе «Население». Росстат также планирует уделить внимание переписи с помощью интернета, поскольку в данный момент жители страны «все меньше желают общаться вживую с переписчиками», добавил глава ведомства.

"Ъ-Казань"