Вместительная и мощная: в Ижевске презентовали новую «ГАЗель NEXT»

Линейка популярных грузовых автомобилей «ГАЗель NEXT» пополнилась новой моделью в цельнометаллическом кузове. Как выяснилось, такой автомобиль в Удмуртии ждали давно: гости презентации, а в основном это предприниматели, едва дождались, когда с машины торжественно снимут чехол. Долгожданная новинка – результат четвертьвековой работы Горьковского автозавода над этим семейством: в этом году «ГАЗели» исполнилось 25 лет.

До появления «ГАЗели» «полуторок» в СССР, а потом и России не было 60 лет, хотя еще со времен войны было известно: автомобиль грузоподъемностью до 1,5 тонн незаменим и в хозяйстве, и в бизнесе. Однако, от той, военной «полуторки» в «ГАЗели» конечно же ничего нет. Автомобиль, появившийся на рынке 25 лет назад – это современная, надежная, функциональная и выгодная машина.

«В своем классе она — достойный конкурент таким иностранным автомобилям, как "Форд"»,— коротко описала машину руководитель отдела продаж Автоцентра «ГАЗ Ижевск» Марина Чикунова.

Марина Чикунова — одна из тех, кто продвигал на рынке Удмуртии первые «ГАЗели». Она говорит — за 25 лет автомобиль полностью эволюционировал.

«Хочу отметить, что если 25 лет назад первые автомобили "ГАЗель" — это были только грузовые машины, то теперь они эксплуатируются и как легковой транспорт, то есть автомобилист чувствует себя не водителем грузовика, а водителем надежной и комфортной машины»,— рассказала Марина Чикунова.

Новая модель «ГАЗели NEXT» — как итог 25 летней работы, и в этом автомобиле собрались все лучшие черты бренда «ГАЗель».

Максимальный объем грузового отсека — 15,5 кубометров, высота салона — 1,9 м. При этом у машины низкая погрузочная высота и мощный двигатель. Есть подушки безопасности, независимая передняя подвеска, улучшенный радиус разворота, более высокая проходимость, противотуманные фары, ну и самое главное — комфорт для водителей, такие, как электростеклоподъемники, магнитола, сиденье с тремя режимами регулировки. Сам салон имеет множество полок и ниш, что также создает удобство для автомобилиста, особенно в пути на далекие расстояния.

Новую машину, как и все модели Горьковского автозавода, представленные в Автоцентре «ГАЗ Ижевск», можно купить в трейд-ин, по лизинговым и кредитным программам. К слову, автоцентр является дилером первой категории, которая присваивается только центрам, продающим большое количество автомобилей, выполняющим все требования дистрибьютора, и соблюдающим все стандарты. Это не только гарантия качества, но и удобство для владельцев: в Атоцентре «ГАЗ Ижевск» можно также получить постгарантийное обслуживание, ремонт любой сложности, кузовной ремонт, и приобрести оригинальные запчасти.

«Автоцентр ГАЗ» расположен по адресу: Воткинское шоссе, 196/4. Телефон: +7(3412) 456-456