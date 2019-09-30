Юбилей офтальмологического центра ЦКМСЧ

В сентябре офтальмологический центр Центральной клинической медико-санитарной части отмечает первый юбилей - пять лет работы.



Офтальмологическая клиника ЦКМСЧ - современный офтальмологический центр с возможностями оказания полной диагностической и комплексной лечебной помощи пациентам как с рефракционными нарушениями зрения (близорукость и дальнозоркость), так и с социально значимыми заболеваниями (глаукома, катаракта и другими патологиями) по «золотым стандартам» офтальмологии.

В офтальмологический центр медико-санитарной части за медицинской помощью обращаются не только магнитогорцы, но и жители прилегающих сельских районов - Агаповского, Верхнеуральского, Нагайбакского, Кизильского. Ежегодно пациентами центра становятся около семи тысяч человек с самыми разными заболеваниями глаз. Приём пациентов здесь ведут лучшие специалисты-офтальмологи Магнитки во главе с заведующим клиникой, офтальмологом высшей категории Сергеем Пастуховым. Специалисты имеют многолетний успешный опыт лечения офтальмологических заболеваний, регулярно повышают свой профессиональный уровень в соответствии с мировыми стандартами.

В центре проводятся всевозможные виды офтальмологических исследований, используется уникальная для Магнитогорска технология - эксимерлазерное устранение аномалий рефракций на современной лазерной установке «WAVELIGHT Е 500»: близорукости, дальнозоркости и астигматизма. В год офтальмологи центра выполняют около семисот операций по эксимерлазерной коррекции зрения. Особая категория пациентов - работники Группы компаний Магнитогорского металлургического комбината. В рамках программ корпоративного добровольного медицинского страхования вся медицинская помощь для них бесплатна.

Также в центре ведется отбор, подготовка и направление на стационарное лечение пациентов с заболеваниями органов зрения, осуществляются экспертизы временной нетрудоспособности, проводятся профилактические мероприятия для предотвращения и раннего выявления патологии офтальмологических заболеваний, диспансерное наблюдение и реабилитация пациентов с заболеваниями органов зрения.

Остаётся напомнить, что коварство большинства глазных болезней в том, что на начальном этапе они развиваются бессимптомно. Поэтому периодически посещать офтальмолога необходимо даже людям, не имеющим жалоб на зрение.