Виктор Мохов переизбран деканом гуманитарного факультета ПНИПУ

В рамках заседания ученого совета Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) прошли выборы декана гуманитарного факультета. Путем тайного голосования на эту должность единогласно был избран Виктор Мохов, доктор исторических наук, профессор. В статусе декана он возглавляет факультет с 2014 года.

Виктор Мохов работает в ПНИПУ с 1981 года. В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию, а спустя десять лет — и докторскую, на тему «Эволюция региональной политической элиты России (1950–1990)». В статусе заведующего кафедрой «Государственное управление и история» проработал с 1991 по 2013 год.