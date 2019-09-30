День рождения теплотехнической службы комбината

Именно с нее, а, точнее, с образования заводской лаборатории металлургической теплотехники (ЗЛМТ), в сентябре 1957 года началась история энергосберегающей службы Магнитогорского металлургического комбината.



Тогда приказом по предприятию была создана ЗЛМТ, в которую вошли группа специалистов-теплотехников из цеха КИПиА, газовая лаборатория, группа моделирования конструкций печей.

В функции ЗЛМТ, в частности, вошли обязанности по разработке рациональных тепловых режимов мартеновских печей, нагревательных колодцев, методических и камерных печей, печей термообработки листовых станов, по совершенствованию конструкции печей и сожигательных устройств. Коллектив лаборатории занимался повышением эффективности тепловой работы нагревательных и термических печей прокатного производства, исследованием и наладкой режимов отопления и нагрева, внедрением новых огнеупорных и теплоизоляционных материалов. Отдельным направлением деятельности лаборатории было создание условий для внедрения средств автоматизации на теплотехнических агрегатах и их технологическая наладка.

В 1971 году в состав ЗЛМТ вошла группа, которая занималась учетом расходования отдельных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Впоследствии она «доросла» до статуса лаборатории по использованию ТЭР (ЛИТЭР). Лаборатория решала задачу проведения политики энергосбережения на основе совершенствования методов учета, договорных отношений с потребителями ТЭР. Системой учета были охвачены все виды энергоресурсов, причем не только по цехам, но и по всем агрегатам, вырабатывающим и потребляющим энергоресурсы.

В начале марта 1996 года, на базе ЦТТЛ (в 1976 году ЗЛМТ была переименована в ЦТТЛ) и персонала ОНиУТЭР, выполняющего функции контроля и учета электро- и энергоиспользования, был создан центр энергосберегающих технологий (ЦЭСТ).

Сегодня основная цель ЦЭСТ – снижение расхода энергетических ресурсов на производство продукции ПАО «ММК». Задачи подразделения – разработка и реализация программ энергосбережения в ПАО «ММК», проработка, сопровождение, реализация идей по энергоэффективности, экономии топливно-энергетических ресурсов за счет сокращения предполагаемых потерь производства, проработка и сопровождение высокоэффективных малобюджетных инвестиционных проектов, энергосервисных контрактов, разработка и внедрение энергосберегающих технологий и режимов работы оборудования, обеспечение разработки теплотехнической части технологии плавления, нагрева, обжига, термообработки металла, шихты и других материалов.

В прошлом году суммарный экономический эффект от реализации проектов по повышению энергоэффективности производственных процессов на ММК составил около полумиллиарда рублей

Работники Центра ведут контроль, диагностику и наладку режимов работы горелочных устройств, теплотехнических, теплоэнергетических агрегатов, теплообменных устройств и систем паротеплоснабжения, учет выработки и потребления энергетических ресурсов по структурным подразделениям ПАО «ММК», дочерним обществам, сторонним потребителям, осуществляют техническое сопровождение договоров энергоснабжения дочерних и сторонних организаций, а также договоров на оказание услуг по транспортировке энергоресурсов по сетям ПАО «ММК».