Три уроженца Ярославской области осуждены в Перми за распространение героина

Мотовилихинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении трех уроженцев Ярославской области, обвиняемых в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенное организованной группой в крупном размере, с использованием интернета) и по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Как установил суд, с февраля 2019 года злоумышленники осуществляли в Перми распространение и сбыт героина путем размещения «закладок».

Двум подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9,5 и 14,5 года со штрафом в размере 200 тыс. руб. и отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Третий подсудимый приговорен к лишению свободы на 11 лет со штрафом в 250 тыс. руб. и отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.