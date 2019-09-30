«Яблоко» заявило об уголовном деле против зампреда алтайского отделения партии

«Яблоко» попросило Следственный комитет и Генпрокуратуру России прекратить уголовное дело в отношении зампреда реготделения партии в Алтайском крае Александра Кондрова. Об этом сообщается в открытом обращении председателя «Яблока» Эмилии Слабуновой.

По данным партии, в апреле этого года два сотрудника Железнодорожного отдела полиции Барнаула приехали домой к Александру Кондрову и попросили его проехать с ними в отдел на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном списании денежных средств с банковской карты его супруги. Партиец ехать отказался, сославшись на плохое самочувствие. «Вместо того чтобы выписать повестку на допрос и удалиться, полицейские применили к нему физическую силу и спецсредства, и пытались принудительно доставить его в полицию. В результате применения физической силы и спецсредств Александру Кондрову были нанесены телесные повреждения, которые в последствии были задокументированы медицинским актом»,— говорится в обращении Эмилии Слабуновой. На заявление супруги о том, что она вызовет полицию, сотрудники Железнодорожного отдела полиции ушли, уточнили в «Яблоке», но через несколько часов они вернулись в сопровождении других полицейских «и инициировали применение насилия Александром в отношении одного из них».

После этого оппозиционер обратился в полицию с просьбой возбудить уголовное дело на правоохранителей. В заявлении отмечается, что дело в отношении полицейских закрыто, а в отношении Александра Кондрова «вероятно скоро будет передано в суд». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Партийцы считают, что обвинение базируется только на заявлении потерпевшего и показаниях одного свидетеля. Они полагают, что господин Кондров стал «очередной жертвой произвола правоохранительных органов».

Юлия Сасевич