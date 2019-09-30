Назначен председатель госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области

Председателем государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области официально назначен Алексей Федичкин. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано 30 сентября на сайте главы региона.

Ранее господин Федичкин был начальником отдела контрольных мероприятий аппарата губернатора и правительства Челябинской области. Предыдущий глава госкомитета охраны объектов культурного наследия Александр Баландин был уволен после инаугурации Алексея Текслера. Кроме того, свои посты не сохранили министры здравоохранения и социальных отношений – Сергей Приколотин и Татьяна Никитина, а также начальник главного регионального управления Госжилинспекции Олег Датских.