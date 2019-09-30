Турецкая Landmart планирует в Башкирии производство медизделий

Турецкая компания Landmart планирует локализовать в Башкирии производство медицинских изделий разового использования и моек для эндоскопов. Партнерами проекта могут стать корпорация «Ростех», компании RMG VOLGA (Уфа, принадлежит Наталье Бессоловой, Евгению Денисову и Максиму Фирсову) и «Р-трейд», сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Landmart Кенана Озйюрта. По его словам, процесс регистрации предприятия запущен, начато согласование проекта.

Сумму инвестиция собеседник агентства не раскрыл, пояснив, что она будет зависеть от конечных параметров проектов. Один из вариантов — размещение производств в особой экономической зоне, которую планируют создать в Башкирии, или одной из пяти региональных территорий опережающего развития.

Ирина Самойлова