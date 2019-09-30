В Перми за месяц вторичное жилье подорожало сразу на 3%

В Перми отмечен самый существенный рост цен на вторичное жилье среди российских городов-миллионников. Об этом свидетельствуют данные ЦИАН. По информации агентства, за сентябрь они выросли на 2,9% — до 60,2 тыс. руб. за 1 кв. м. В годовом выражении динамика по Перми оказалась менее значительной — 6,9%.

В августе 2019 года средняя цена квадратного метра в Перми составляла 58,4 тыс. руб. В сентябре 2018 года стоимость метра на «вторичке» в краевом центре находилась на отметке 56,3 тыс. руб.

В минувшем сентябре так же резко выросли цены на жилье в Казани — на 2,2%. В среднем же среди городов-миллионников цены подросли за месяц на 1%, а годовая динамика существенно замедлилась. Аналитики ЦИАН полагают, что повышать цены собственникам квартир не дает падающий спрос.

Ранее эксперты "Ъ-Прикамье" обосновывали рост цен на недвижимость в Перми введением механизма строительства эскроу-счетов. В будущем цены также вырастут из-за введения новых правил землепользования в Перми, предусматривающих введение пожертвований на строительство социальной инфраструктуры города.